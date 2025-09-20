Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. septembra 2025

Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť


Tagy: Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Subvenčný podvod Trestný čin

Ak majú štátne orgány informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, sú povinné to oznámiť, tlačová beseda na to nestačí. Uviedol to generálny prokurátor



Zdieľať
6791fccb8bf3d518418177 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Ak majú štátne orgány informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, sú povinné to oznámiť, tlačová beseda na to nestačí. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý videom na sociálnej sieti reagoval na sobotňajšiu tlačovú besedu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).


Ten informoval o podozreniach na subvenčný podvod zo strany matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, zároveň však povedal, že nebude podávať žiadne trestné oznámenia.

Trestné činy odhaľuje polícia


"Všetkým účastníkom tlačovej besedy musí byť zrejmé, že štátne orgány sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takéto oznámenie je podaním, ktoré sa realizuje jednou z foriem uvedených v Trestnom poriadku. Medzi takéto formy určite nepatrí tlačová beseda či tlačová konferencia," uviedol Žilinka.

Zároveň dodal, že považuje za potrebné znova zopakovať, že úloha odhaľovať trestné činy, zisťovať ich páchateľov a vykonávať vyšetrovanie, je zákonnou úlohou orgánov policajného zboru. Žilinka tiež reagoval na Ficovu poznámku o tom, že o týchto skutočnostiach sa generálny prokurátor musí dozvedieť, či už otáča bicykel niekde v Gabčíkove.

Žilinka je v Azerbajdžane


"Tak vážený pán predseda vlády, som na zahraničnej služobnej ceste, neotáčam bicykel a na rozdiel od iných ja neotáčam ani nič iné a ubezpečujem vás, že nie som príliš nervózny. Nikdy som nebol nervózny a ani nie som," vyhlásil Žilinka, ktorý sa aktuálne nachádza v Azerbajdžane.

Premiér Fico na tlačovej besede povedal, že „tu sa šermuje trestnými oznámeniami od rána do večera" a trestné orgány by podľa neho mali konať ex offo, teda z úradnej moci. Trestné oznámenie nechce podávať, lebo "generálny prokurátor je nervózny pre niektoré poznámky, ktoré máme,“ povedal. Zároveň dodal, že nemá "tlačidlo na generálnu prokuratúru" a ani nechce mať, rovnako ani na políciu.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Subvenčný podvod Trestný čin
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prešovský samosprávny kraj bojuje s reklamným smogom, zo svojich pozemkov odstraňuje bilbordy
<< predchádzajúci článok
Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 