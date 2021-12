Prestávka sa skončila!! Cirque du Soleil mieri na Slovensko s predstavením Corteo

O CIRQUE DU SOLEIL

14.12.2021 (Webnoviny.sk) -, jedno z najočarujúcejších javiskových vystúpení jedinečného, je pripravené očariť slovenských divákov po dvojročnej pauze bez vystúpení. Predstavenia sa uskutočnia vnav dňoch. Vstupenky na všetky podujatia budú v bežnom predaji ododna cirquedusoleil.com/corteo www.vivien.sk a v sieti Ticketportal. Predpredaj vstupeniek na predstavenie Corteo je k dispozícii 14. decembra od členom Cirque Club-u. Členstvo je zdarma a poskytuje výhody, ako možnosť vybrať si ideálne sedenie počas predpredaja, mnoho ďalších špeciálnych ponúk, ale aj exkluzívne zákulisné informácie. V prípade záujmu stať sa členmi klubu, navštívte www.cirqueclub.com Jedinečná produkciauzrela svetlo sveta po prvýkrát v Montreale v apríli 2005, pod taktovkou skvelého. Odvtedy, počas svojej pódiovej transformácie v roku 2018, ohúrila viac ako 9 miliónov divákov v dvadsiatich krajinách na 4 kontinentoch sveta.Corteo, v taliančine znamená posledná púť, resp. pohreb a v podaní Cirque du Soleil sa jedná o radostný sprievod poslednej cesty klauna. Predstavenie spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, ktorí divákov vtiahnu do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou.Klaun si predstavuje svoj vlastný pohreb odohrávajúci sa v karnevalovom prostredí, na ktorý potichu dozerajú láskaví anjeli. V šou sa môžete tešiť na kontrast veľkého s malým, smiešneho s tragickým, dokonalosť perfektného so šarmom nedokonalosti, s vyzdvihnutím sily, ale aj krehkosti klauna, jeho múdrosti a dobroty, ktoré ilustrujú dávku ľudskosti, ktorá je v každom z nás.Lyrická a hravá hudba znie Corteom počas celej ceremónie, v ktorej sa ilúzia snúbi s realitou. Počas tohto predstavenia je pódium umiestnené v strede arény a miesto podujatia delí na dve polovice, kde každá polovica divákov vidí tu druhú, a vďaka tomu ponúka jedinečnú perspektívu nie len predstaveniu, ale aj oku účinkujúcich. Nevídanú atmosféru v scénickej show od Cirque du Soleil umocňuje úchvatná scéna. Javiskové záclony inšpirované Eiffelovou vežou a ručne maľované javiskové závesy dodávajú pódiu teatrálnu veľkoleposť., viceprezident sekcie turné vystúpení, sa vyjadril: "Sme úplne nadšení, že konečne môžeme priniesť Corteo do Európy. Naši účinkujúci čakali dva roky, aby mohli opäť a znova zažiť radosť a energiu publika, ktoré bude s originálnym inscenovaním Cortea zažívať emocionálny a magicky návrat Cirque du Soleil na pódia a kedy diváci môžu prvýkrát uvidieť a cítiť vystúpenie z perspektívy umelcov.”Cirque du Soleil je vo vlastníctve i manažovaný Cirque du Soleil Entertainment Group.Pre viac informacii navstivte: cirquedusoleil.com Informačný servis