Hnutie OĽaNO skončilo spoluprácu s exposlancom Herákom

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ukončilo spoluprácu s bývalým poslancom Jánom Herákom. Informoval o tom portál noviny plus televízie Joj.Herák sa vzdal funkcie poslanca po tom, ako ho viaceré ženy obvinili zo sexuálneho obťažovania. Herák obvinenia kategoricky odmietol. „Dočasná spolupráca hnutia OĽaNO s Jánom Herákom bola ukončená na základe vzájomnej dohody,“ povedal pre spomínaný web predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.Herák po vzdaní sa mandátu pracoval pre OĽaNO. „Ten plat, ktorý som mal, nie je ani zďaleka taký, aký som mal ako poslanec národnej rady,“ podotkol Herák. Odmietol však povedať, aký mal plat. „Ja pracujem pre klub OĽaNO v rámci sociálnych vecí, to sú zákony, to sú nejaké smernice, robím nejaké analýzy,“ uviedol Herák.