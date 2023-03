Prestávky medzi raketovými útokmi na Ukrajine sa môžu zväčšovať, tvrdia Briti. Rusi potrebujú množstvo nových rakiet

10.3.2023 (SITA.sk) - Intervaly medzi ruskými raketovými útokmi sa môžu zväčšovať. Rusko potrebuje nahromadiť množstvo novovyrobených rakiet priamo z fabrík predtým, než bude schopné zabezpečiť dostatočne silný útok na to, aby sa vyhlo ukrajinskej protivzdušnej obrane. V najnovšej správe to tvrdí britské ministerstvo obrany.Rusko vo štvrtok vypálilo na Ukrajinu najmenej 80 rakiet rôznych typov, vrátane šiestich nadzvukových rakiet Kinžal, a zasiahlo desať oblastí.V dôsledku útoku bola aj Zaporižžská jadrová elektráreň, najväčšia v Európe, odpojená od ukrajinskej elektrickej siete, no podarilo sa ju znova pripojiť. Bola to prvá veľká vlna útokov od 16. februára. Ukrajinskí predstavitelia hlásili najmenej 11 mŕtvych civilistov.