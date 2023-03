Zahraničný obchod Slovenska je naďalej v deficite, ale tempo rastu dovozu sa spomaľuje. Ako vidí ďalší vývoj analytik?

Rast dovozu potiahli aj smartfóny

Úzke hrdlá automobiliek

Oslabený externý dopyt

11.3.2023 (SITA.sk) - Zo Slovenska sa v januári podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR vyviezol tovar za 8,5 mld. eur pri medziročnom raste o 10,7 %.Po mesiaci tak vývoz opäť dosiahol dvojciferný rast, ktorý prevládal väčšinu mesiacov minulého roka. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 % na 8,9 mld. eur.Tempo rastu dovozu sa už štvrtý mesiac po sebe spomalilo. Saldo zahraničného obchodu bolo napriek tomu pasívne, a to v sume 408,4 mil. eur. Je to o 10,6 mil. eur vyšší deficit ako v januári 2022.Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast sedem. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 17,8 %.Väčšina strojov a prepravných zariadení, teda 73 %, smerovala zo Slovenska na trhy EÚ, medziročne vývoz vzrástol o 10,5 %. Výraznejšie, až o 43,6 % sa zvýšila hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede do zvyšku sveta.V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast šesť. Na raste celkového dovozu sa významne podieľalo zvýšenie dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok a tiež dovoz smartfónov, ktoré patria do najobchodovanejšej triedy stroje a prepravné zariadenia.Po 23 mesiacoch bola prvýkrát hodnota dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie, medziročne nižšia.Bilancia zahraničného obchodu by sa podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel v automobilovom priemysle.„Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili, v porovnaní s jarou minulého roka, kedy kulminovali, avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku,“ povedal Koršňák.Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť podľa neho i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy.I v úvode tohto roka pravdepodobne ešte okreše vývozy aj oslabený externý dopyt, v dôsledku energetickej krízy v Európe, či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi.„Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka, hoci smerom k záveru roka by sa jej deficit mohol začať pomaly zmierňovať,“ uzavrel analytik.