 24hod.sk    Šport

02. marca 2026

Prestianni podľa Mourinha skončí v Benfice, ak ho usvedčia z rasizmu na Viniciusa Juniora


Incident sa odohral ešte v prvom zápase medzi týmito dvoma tímami.



Prestianni podľa Mourinha skončí v Benfice, ak ho usvedčia z rasizmu na Viniciusa Juniora

Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho trvá na tom, že Gianluca Prestianni nebude mať miesto v kádri Benficy Lisabon, ak sa potvrdí jeho rasistický útok na Viniciusa Juniora z Realu Madrid. Argentínčana vyšetruje Európska futbalová únia (UEFA) na základe obvinení, ktoré vzniesol brazílsky krídelník „bieleho baletu“ po zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov.

Incident sa odohral ešte v prvom zápase medzi týmito dvoma tímami. UEFA následne potrestala Prestianniho predbežne na jeden zápas, čo ho vyradilo z odvety na pôde Realu. Argentínčan mal počas inkriminovaného momentu prekryté ústa dresom, a tak nebolo dokázateľné, čo povedal. Prestianni rasistické vyjadrenia na adresu Brazílčana odmieta. Ak by ho uznali za vinného, hrozí mu dištanc minimálne na desať stretnutí a podľa Mourinha aj koniec pod jeho vedením. „Ak je hráč skutočne vinný, nikdy na neho nebudem hľadieť tak, ako som hľadel predtým. Pre mňa by to znamenalo koniec. Stále však musím pred to dať veľa ´ak´,“ citovala Mourinha agentúra DPA.


