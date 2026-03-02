|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
|
02. marca 2026
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR uvoľní prvú splátku z príspevku uznanému športu pre SFZ
Podľa Stanov SFZ mala túto pôžičku schváliť konferencia, ktorá rozhoduje o uzatvorení zmluvných vzťahov prevyšujúcich dva milióny eur.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ) uvoľní v najbližších dňoch prvú splátku z príspevku uznanému športu pre Slovenský futbalový zväz (SFZ). K tomuto kroku pristúpilo v reakcii na odstránenie protiprávneho stavu SFZ.
Vyplatenie prvej splátky príspevku uznanému športu v sume 3.498.850 eur pre SFZ pozastavilo MCRaŠ na podnet hlavného kontrolóra športu pre závažné porušenia zákona o športe dňa 29. januára 2026. Dôvodom na dočasnú stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bolo závažné porušenie zákona o športe, ktoré podľa MCRaŠ súviselo so schválením pôžičky vo výške dvoch miliónov eur od Európskej futbalovej únie (UEFA) s úročením 3,25 percenta ročne prezidentom SFZ Jánom Kováčikom a zatajením skutočnosti o úročení pôžičky. Pôžičku schválil len Výkonný výbor SFZ.
Podľa Stanov SFZ mala túto pôžičku schváliť konferencia, ktorá rozhoduje o uzatvorení zmluvných vzťahov prevyšujúcich dva milióny eur. V danom prípade sa konštatuje, že suma zálohovej platby 2.000.000 eur s úrokovou sadzbou 3,25 percenta ročne predstavuje záväzok prevyšujúci dva milióny eur. Hlavný kontrolór športu vyzval SFZ, aby vykonalo nápravu. Ten prijal v predmetnej veci nápravné opatrenie a predložil hlavnému kontrolórovi športu Zápisnicu o hlasovaní č. 1/2026 – Mimoriadna konferencia SFZ vykonaná elektronickým hlasovaním per rollam.
Z uvedenej zápisnice vyplýva, že SFZ dodatočne schválil predmetnú Zmluvu s UEFA oprávneným orgánom – Mimoriadnou konferenciou, počtom 65 hlasov. Hlavný kontrolór športu doručil MCRaŠ stanovisko: „V nadväznosti na prebiehajúcu kontrolnú činnosť a vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa konštatuje, že kontrolovaný subjekt pred ukončením kontrolnej činnosti preukázal splnenie navrhovaných opatrení vedúcich k odstráneniu protiprávneho stavu a napriek závažným porušeniam zákona o športe pominul dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.“
Na základe tejto skutočnosti MCRaŠ rozhodne o zrušení dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, čo umožní v najbližších dňoch poskytnúť prvú splátku z príspevku uznanému športu pre futbalový zväz. MCRaŠ dôrazne odmieta tvrdenia SFZ o účelovom zadržiavaní finančného príspevku uznanému športu. Tvrdí, že konalo na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu hovoriacom o podozrení zo závažného porušení zákona o športe a stanov SFZ. Rezort postupuje podľa vlastných slov vždy v súlade so zákonom a s ohľadom na ochranu a efektívne využívanie prostriedkov daňových poplatníkov.
