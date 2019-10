Prestížny medzinárodný festival židovskej hudby začína tento rok v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) – Prestížny medzinárodný festival židovskej hudby KlezMORE Festival Vienna & Bratislava začína tento rok v Bratislave. Prvý festivalový koncert je na programe v stredu (16. 10.) vo V-klube na Námestí SNP.KlezMORE už viac ako 15 rokov patrí medzi top festivaly židovskej hudby. Po päťročnej spolupráci už nejde iba o viedenský, ale o spoločný festival Twin city Viedne a Bratislavy. Prvú časť festivalu bude predstavovať séria koncertov v Bratislave so spoločným podtitulom Pre-KlezMORE, ktorý znamená preview (úvodné) koncerty, ako aj koncerty v Presburgu, Prešporku alebo, ako sa hovorilo Bratislave v jidiš, Preshpoyrku.Zámerom bratislavského usporiadateľa bolo tento ročník sústrediť sa výlučne na židovskú hudbu, no v jej rôznych podobách. Klezmerový tanec, ďalej už tradične dvojkoncert v súčasnosti najlepších klezmerových kapiel, ale aj izraelská hudba a piesne vo vzácnom jazyku západných Židov – ladino a napokon jidiš piesne v kombinácii s klasickou hudbou.„Sme hrdí, že aj tento rok privítame svetoznáme mená a výnimočné projekty súčasnej (nielen) klezmer scény. Bratislave tento rok nielenže pripadla česť otvoriť spoločné prestížne kultúrne podujatie, no práve celú prvú časť festivalu budú predstavovať koncerty v Bratislave. Séria koncertov so spoločným podtitulom Pre-KlezMORE,“ uviedol pre médiá Andrej Werner, šéf bratislavskej časti festivalu.Takmer po desiatich rokoch sa do Bratislavy vráti guru klezmerového tanca, Steve Weintraub z USA. Steve neodmysliteľne patrí ku každému klezmerovému eventu a je bez pochyby jednotka súdobého klezmerového tanca. Rozhodne sa popri ňom nedá zahanbiť „naša“ Linda Luptáková, známa nielen z dlhodobej spolupráce s domácimi Presburger Klezmer Band, no aj svetoznámej Lúčnice, Ifjú Szívek a populárnych folklórnych projektov ako Zem spieva a Tanec medzi črepinami. Títo taneční virtuózi v hudobnom sprievode prešporských klezmerov si s divákmi zatancujú v bratislavskom V-klube v stredu (16. 10.) v programe pod názvom Tants klezmer!.Klezmer „na druhú“ alebo moderne povedané Klezmer Double Pack zažijú diváci v nasledujúci deň 17. októbra v Design Factory, a to v podaní súčasných top klezmerových kapiel, ako nepochybne sú domáci Presburger Klezmer Band a dánsky Mames Babegenush. Obe kapely spája dlhoročné priateľstvo so stretnutiami na festivaloch či už v ďalekom Buenos Aires alebo Kodani.„Nepôjde však o žiadny klezmerový súboj, ale skôr o priateľské hudobné stretnutie a myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že si zahráme aj spolu. Nevieme to odhadnúť, no možno práve tento koncert bude mať u nás poradové číslo 1000,“ hovorí kontrabasista Samo Alexander, jediný aktívne pôsobiaci zakladajúci člen bratislavských, ako ich familiárne volajú, klezmerákov.Hudobný bonbónik festivalu predstavuje vystúpenie exotickej Noam Vazana Nani z Izraela a jej kapely z Amsterdamu. Vystúpenie Noam sú nielenže plné jedinečnej exotiky, ale spieva aj v krásnom jazyku ladino, ktorým hlavne v minulosti hovorili takzvaní západní Židia. Noam sa tak vracia k svojim koreňom a je dojímavé, ako spieva rečou svojej starej mamy z Maroka.„Záver bratislavskej časti festivalu bude v duchu klasiky. Symbolické na tom je, že spevák Juraj Adamuščin pochádza z Bardejova, ktorý s okolitými dedinami predstavoval časť Slovenska, kde sa kedysi hrával klezmer. A práve on, ako v poslednom čase vyhľadávaný sólista v spojení s Komorným orchestrom Zoe, predstaví unikátny projekt fúzie jidiš piesní a klasickej hudby,“ uzatvára Werner.