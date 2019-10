Karel Gott mal svoj rozprávkový dom aj na Slovensku

Karel Gott, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Karel Gott, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Profil českého speváka Karla Gotta

Karel Gott sa narodil v 14. júla 1939 v Plzni. Po presťahovaní do Prahy sa vyučil za elektromontéra v ČKD. Jeho otec vždy trval na tom, aby získal poctivé remeslo. Matka zase podporovala jeho lásku k hudbe.



Od roku 1957 začal amatérsky spievať, rok na to sa zúčastnil na súťaži Hledáme nové talenty v pražskom Slovanskom dome. U publika mal úspech, u odbornej poroty však nie. Začal pravidelne vystupovať v známych pražských kaviarňach Alfa a Vltava. V roku 1960 opustil zamestnanie v ČKD a urobil skúšky na konzervatórium. Študoval spev u Konstantina Karenina.



Prvým výraznejším úspechom bola v roku 1962 jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den.



V roku 1963 dostal angažmán v pražskom Divadle Semafor. Jiří Suchý a Jiří Šlitr pre Gotta napísali jeho prvý hit, Oči máš sněhem zaváté. Jeho popularita bleskovo rástla a Karel Gott po prvý raz zvíťazil v ankete Zlatý slávik.



V roku 1965 s bratmi Ladislavom a Jiřím Štaidlovcami založil vlastné hudobné Divadlo Apollo. Supraphon mu vydal prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V júni 1966 spevák získal prvú zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Mám rozprávkový dom. Spoločnosť Artia vydala do zahraničia Gottovu prvú platňu pod názvom The Golden Voice Of Prague, ktorá mala úspech najmä v Nemecku.



Začiatkom roka 1967 podpísal Karel Gott zmluvu s nemeckou firmou Polydor, kde mu vyšiel prvý singel so skladbou Weisst du wohin?, ako aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V nemecky hovoriacich krajinách so predalo 450.000 platní a Gott dostal skutočne prívlastok Zlatý hlas z Prahy.



Z hudobného divadla Apollo vznikol orchester Ladislava Štaidla, ktorý bol Gottovou sprievodnou skupinou celé dve desaťročia. (Hudobník a textár Jiří Štaidl zahynul v roku 1973 pri autonehode.)



Karel Gott zaznamenal ďalšie zahraničné úspechy. Koncertoval v československom pavilóne na svetovej výstave v Montreale, od júna 1967 potom účinkoval so skupinou Ladislava Štaidla v hoteli Frontier v Las Vegas, na pódiu, kde spieval aj Elvis Presley. V marci 1968 zastupoval Rakúsko na Veľkej cene Eurovízie s piesňou Tausend Fenster, ktorú zložil Udo Jürgens. V októbri 1968 získal zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Riu de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady Carneval.



Jeho popularitu potvrdzuje aj fakt, že od roku 1969 bol v ankete Zlatý slávik vždy prvý až do roku 1982, keď jeho sériu prerušil Miro Žbirka. Zvíťazil potom aj v rokoch 1983, 1984, 1989 a 1990.



Anketu obnovenú pod názvom Český slavík vyhral hneď v roku 1996 a prvenstvo si udržal až do roku 2017 s výnimkami rokov 1998 (Daniel Hůlka) a 2012 (Tomáš Klus). Gott je tak celkovo držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov, má na konte viac ako 60 zlatých a sedem diamantových platní a dovedna nahral približne 2600 pesničiek.



V 70. a 80. rokoch dosahovala jeho popularita vrchol. Prakticky každý rok vydával nový album. Obľúbené boli v televízii vysielané programy Karel Gott v Lucerne. V roku 1977 získal titul zaslúžilý umelec, v roku 1985 národný umelec.



V roku 1990 Gott uvažoval o ukončení kariéry, no úspešné turné v Československu a Nemecku ho presvedčilo o opaku. V roku 1991 ho uviedli do Siene slávy hudobných cien Anděl a v roku 1992 sa jeho platňa Když muž se ženou snídá stala najpredávanejšou.



Karel Gott sa oženil 7. januára 2008 v Las Vegas, za manželku si vzal Ivanu Macháčkovú. Spolu majú dve dcéry, Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Gott dve dospelé dcéry - Dominiku a Luciu.



V roku 2008 Gott získal trojnásobnú platinovú platňu Supraphonu za predaj svojich albumov. K 70. narodeninám mu vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac na to albumová kolekcia s názvom Mé písně — Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z rokov 1965-92 a tri bonusové CD. Jubileum na veľkom koncerte s Gottom oslávilo 130 speváčok a spevákov pred 15.000 divákmi.



Karel Gott nepoľavil z pracovného tempa ani v ďalších rokoch: V apríli 2010 mu vyšiel album ľudových piesní s názvom Lidovky mého srdce. Vo februári 2011 vyšla dvojkompilácia Za lásku pálím svíci a v októbri 2011 swingový album Sentiment.



V septembri 2012 nasledoval album Dotek lásky, v januári 2013 trojkompilácia s názvom Karel Gott zpívá písně s texty Jiřího Štaidla s podtitulom Konec ptačích árií a v máji 2013 záznam koncertu Karel Gott: O2 Aréna 2012. V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni 2014 DVD s názvom Noční král, ktorý obsahuje hity prvej dekády 21. storočia.



K 80. narodeninám vyšli v roku 2019 v Supraphone dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich desaťročí Gottovej hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch. Prvý s názvom Karel Gott 80/80 – Největší hity 1964–2019, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962–2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo.



V roku 2015 spevákovi diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín, ktorú prekonal. V septembri 2019 však verejnosti oficiálne oznámil, že trpí na akútnu leukémiu a podstupuje ambulantnú liečbu. Následkom ochorenia 1. októbra 2019 podľahol.

Praha 11. októbra (TASR) – Karel Gott je verejnosti známy ako spevák, v skutočnosti však bol všestranným umelcom. Venoval sa výtvarnému umeniu, hral vo filmoch. A mal vrelý vzťah aj k Slovensku a k slovenským priaznivcom.V roku 1958 Gott neuspel v súťaži Hledáme nové talenty v Slovanskom dome v Prahe. Už o štyri roky neskôr však jeho kariéra nabrala úspešné a rýchle obrátky. Stalo sa tak vďaka programu ČST Hledáme písničku pro všední den, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. Tento duet bol prvou gramoplatňou Karla Gotta. Vyšiel ešte na šelakovej platni na 78 otáčok.V roku 1962 vznikla anketa Zlatý slávik, kde sa Gott zatiaľ ocitol iba na 49. mieste. Ale iba preto, aby ju o rok neskôr vyhral - a vyhrával ju s prestávkami počas celej svojej kariéry. Na jeho prvom úspechu má zásluhu aj autorská dvojica Jiří Šlitr a Jiří Suchý, ktorí mu napísali hneď tri hity: Sáňe, Oči sněhem zaváté a Zdvořilý Woody.Pieseň Oči sněhem zaváté sa stala najväčším hitom roka 1963. A tak spomínaní autori i zakladatelia Divadla Semafor rozhodne neoľutovali, že Karlovi Gottovi ponúkli v roku 1963 v ich divadle angažmán.Hereckú kariéru začal Karel Gott v roku 1964 v jednej z najslávnejších hravých filmových komédií Limonádový Joe aneb Koňská opera spolu v réžii Oldřicha Lipského s Milošom Kopeckým a Karlom Fialom v hlavných úlohách. V tom istom roku spevák nechýbal ani v legendárnom muzikáli Kdyby tisíc klarinetů v réžii Jána Roháča.Prelomové bolo jeho zoznámenie sa s bratmi Štaidlovcami. Spoločne v roku 1965 založili Divadlo Apollo a z ich spolupráce vznikli prvé hity: Ukážu ti cestu rájem; Dívka toulavá; Trezor; Bum, Bum, Bum; C'est La vie.V júni 1966 súťažil na Bratislavskej lýre s dvoma piesňami - Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka a Pošli to dál, ktorú mu zložil kolega z divadla Apollo Jaromír Klempíř. Rozprávkový dom získal zlatú lýru, Pošli to dál skončila štvrtá.Na margo svojich hitov raz spevák poznamenal: "Šláger - dobrá pieseň - vzniká len v čistej duši, ktorá sa cíti slobodná a tvorí spontánne." Gott bol hviezdou 70-tych aj 80-tych rokov. Hoci v roku 1990 uvažoval o ukončení kariéry, úspešné turné v Československu a Nemecku ho presvedčilo o opaku.Spolu so speváčkou Luciou Bílou účinkoval v roku 1991 v televíznom filme Maratón. Počas premiéry filmu Z pekla štěstí (Zdeněk Troška, 1999) Karel Gott povedal, že by si niekedy rád zahral v takej rozprávke. Jeho želanie sa splnilo v druhom diele. Pekelné scény s Luciferom, ktorého Gott stelesnil, sa nakrúcali v polovici septembra a iba v noci.V roku 2012 sa dostal do kín dokument Tajomstvo Karla Gotta. S podtitulkom Legendy - Karel Gott: Všem dívkám, co jsem měl kdy rád.Gott nadchýnal svojou hudbou a svojím nezameniteľným hlasom viac než pol storočie ľudí rôznych generácií. V mnohých piesňach spieva o raji. Kde je však podľa Karla Gotta raj na zemi? "Raj na zemi neexistuje. Ale môžeme si ho sami vytvoriť. A to kdekoľvek na svete. V podkrovnej manzarde na Žižkove, rovnako ako v honosnej rezidencii v Kalifornii," povedal v jednom z rozhovorov.Počas piatich rokov uvádzal spevák na Dvojke Českého rozhlasu autorskú reláciu Zpátky si dám tenhle film. V tejto relácii si v 223 hodinu trvajúcich dieloch splnil svoj sen – stať sa rozhlasovým "dídžejom". Uvádzal nahrávky spred 50 rokov až po súčasnosť.Publikum Gott dokázal priviesť do varu. Kuriozitou však je, že poriadne rozprúdil krv v žilách aj mladým fanúšikom na festivale Rock for People v Hradci Králové v roku 2013. V tom istom roku sa prejavil aj ako futbalový komentátor zápasu Ligy majstrov Plzeň - Maribor.Čestným občanom Bratislavy sa hudobná legenda stala 28. októbra 2014. Listinu o udelení čestného občianstva "za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby a tiež za prezentáciu slovenskej metropoly" si prevzal v bratislavskom Primaciálnom paláci pri príležitosti jubilea 75 rokov."Bratislava je pre mňa druhým domovom, pretože tu sa pre mňa odohrali medzníky na mojej 55-ročnej dráhe speváka," uviedol Karel Gott.Koncert Lýra 50 Mám rozprávkový dom bol v roku 2016 poctou slávnym pesničkám a interpretom. Elegantným záverom večera bolo práve vystúpenie Karla Gotta.V roku 2018 známy spevák stelesnil jednu z hlavných postáv v rozprávke Dušana Rapoša Keď draka bolí hlava, kde si zahral spolu so slovenskou herečkou Kamilou Magálovou a so svojou staršou dcérou Charlotte Ellou Gottovou.K 80. narodeninám vyšli Gottovi v roku 2019 v Supraphone dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich desaťročí jeho hudobnej kariéry. Vznikol tiež hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo a ktorým sa spevák symbolicky rozlúčil s verejnosťou.Jeho priatelia i kolegovia spomínajú, že bol znamenitý rozprávač vtipov. Zmysel pre humor potvrdil aj ako hosť televíznych relácií Manéž Bolka Polívku či Všechnopárty Karla Šípa. Bez povšimnutia by nemal zostať ani jeho celoživotný koníček maľovanie, v ktorom Karel Gott uplatnil svoj cit i talent.