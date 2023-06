Prestup Benzemu do Al-Ittihad je podľa Fabrizia Romana spečatený

Prestup francúzskeho futbalistu Karima Benzemu do Saudskej Arábie je podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana a agentúry DPA spečatený. Tridsaťpäťročný kanonier, ktorý po štrnástich rokoch opustil Real Madrid, sa mal dohodnúť na podpise zmluvy s klubom Al-Ittihad.





Zmluva by mala platiť do roku 2025 a zahŕňa opciu na ďalší ročník. Jeho ročný plat by sa mal vyšplhať až na 200 miliónov eur.Benzema sa rozlúčil s "bielym baletom" gólom, keď v nedeľňajšom záverečnom 38. kole La Ligy vyrovnal proti Athleticu Bilbao z jedenástky na konečných 1:1. Oficiálna rozlúčka sa má uskutočniť v utorok v tréningovom centre klubu.Benzema by bol po Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi ďalšou svetovou hviezdou, ktorú zláka mimoriadne lukratívna ponuka z Arabského polostrova.