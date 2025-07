Prestup Hancka do Al Nassr stroskotal, Feyenoord: „Škandalózne“

Prestup slovenského futbalového obrancu Dávida Hancka z Feyenoordu Rotterdam do saudskoarabského klubu Al Nassr stroskotal. Povedal to hovorca rotterdamského klubu Raymond Salomon pre holandské médiá. Hancko sa podľa neho opäť zapojí do prípravy Feyenoordu v tréningovom kempe v Nemecku.





Pôvodné informácie renomovaného novinára Fabrizia Romana hovorili o odchode 27-ročného reprezentačného obrancu za 33 miliónov eur plus bonusy, rekordný transfer Feyenoordu sa tak mohol vyšplhať až k sume 40 miliónov. Saudskoarabský klub však napokon z transferu vycúval. Hancko sa tak bude opäť hlásiť v holandskom klube, kde má platný kontrakt do roku 2028. Okrem Al Nassr mali údajne o neho záujem Juventus Turín alebo Atletico Madrid.„Je škandalózne, ako sa ľudia v Al Nassr správali k Dávidovi. Pustili ho do tréningového kempu a zrazu mu povedali, že tam už nie je vítaný. To je bezprecedentné,“ povedal Salomon pre tlačovú agentúru ANP. Podľa portálu espn.nl už boli pripravené všetky dokumenty a zostávalo dokončiť pár detailov. Napokon sa však údajne vedenie saudskoarabského klubu rozhodlo, že ho vo svojom tíme nepotrebuje.Podľa informácií portálu flashscore.com nepustili Hancka v uplynulých dňoch ani do tímového hotela saudskoarabského klubu v kempe v Rakúsku a nemohol ani trénovať s mužstvom. Al Nassr má rozložený stan iba 90 minút od miesta, kde sa pripravuje Feyenoord. Vedenie holandského tímu už pracovalo na náhrade za Hancka, obranné rady vystuží japonský zadák Cujoši Watanabe z belgického Gentu a prísť mal aj Holanďan Rav van den Berg z Middlesbroughu, rokovania o jeho transfere však teraz pozastavili.