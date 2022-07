Prestup Škriniara je na mŕtvom bode, ale PSG chce tento týždeň opäť skúsiť rokovať s Interom

Rozdielne sumy

Inter požaduje viac

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain sa tento týždeň pokúsi o nové rokovania s talianskym Interom Miláno ohľadne prestupu slovenského obrancu Milana Škriniara . Informuje o tom web football-italia.net s odvolaním sa na známy taliansky športový denník La Gazzetta dello Sport.Rozhovory medzi obomi klubmi v ostatných dňoch utíchli po tom, ako sa ukázalo, že ponuka PSG je značne vzdialená od predstáv milánskeho klubu.Rozdiel medzi predstavami Parížanov a Milánčanov je údajne zhruba 10 miliónov eur. Športový riaditeľ PSG Luis Campos a generálny riaditeľ Interu Beppe Marotta by si však začiatkom tohto týždňa opäť mali spolu sadnúť za rokovací stôl.Taliansky denník La Repubblica minulý týždeň informoval, že parížsky klub ponúkol za 27-ročného kapitána slovenskej reprezentácie 55 miliónov eur plus výkonnostné bonusy, vďaka ktorým by sa odstupné mohlo vyšplhať na celkovú čiastku 60 miliónov eur.Inter však chce za svoju defenzívnu oporu približne 70 miliónov eur. Ak sa transfer podarí zrealizovať, Škriniar by si v PSG mohol zahrať po boku hviezd - Argentínčana Lionela Messiho, Francúza Kyliana Mbappého, Brazílčana Neymara či Španiela Sergia Ramosa.