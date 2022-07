Regenda sa podľa zámorského experta môže v budúcnosti presadiť v tíme Anaheim Ducks

Začne zrejme v tíme San Diego Gulls

Najlepší strelec Slovenska na šampionáte

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa podľa experta Iana Kennedyho z webu The Hockey News môže v budúcnosti stať platným hráčom v klube Anaheim Ducks zo zámorskej NHL.Dvadsaťdvaročný útočník pred niekoľkými týždňami podpísal s organizáciou "káčerov" dvojcestný kontrakt na dva roky a v tréningovom kempe zabojuje o čo najlepšiu pozíciu pred sezónou 2022/2023. Očakáva sa, že ju začne v záložnom tíme San Diego Gulls v AHL.Kennedy zaradil rodáka za Michaloviec do svojho zoznamu desiatich európskych hráčov, ktorí nedávno podpísali zmluvy s klubmi NHL a majú potenciál presadiť sa v nich."Je toho viac, čo sa vám na ňom môže páčiť. Na svoj vek je dosť robustný. V minulej sezóne podával veľmi dobré výkony na olympiáde aj na majstrovstvách sveta. V slovenskej extralige mal priemer takmer jeden bod na zápas. Ak mu vyjde úvod sezóny v San Diegu, mohol by dostať šancu hrať za Anaheim. Vďaka jeho hernému štýlu sa raz môže presadiť v treťom alebo štvrtom útoku Ducks," napísal odborník o Regendovi.Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, v ktorom si vytvoril osobné maximá v počte gólov, asistencií i bodov. V 43 dueloch základnej časti extraligy nazbieral 39 bodov (15+24), v šiestich zápasoch play-off strelil päť gólov a na jeden prihral.Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.Pôvodne mal Regenda pokračovať v kariére v tíme Mladej Boleslavi v českej extralige. V ostatných dvoch sezónach si obliekal dres klubu HK Dukla Ingema Michalovce v najvyššej slovenskej súťaži. Dokopy zaň odohral 93 zápasov základnej časti so ziskom 64 bodov (26+38), v 18 dueloch play-off zaznamenal 13 bodov (9+4). Predtým pôsobil vo švédskej aj fínskej juniorskej súťaži.