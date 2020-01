Prestup Šporara zo Slovana do Sportingu nie je v cieľovej rovinke, predstavy klubov sú odlišné

Sporting vyvíja veľké úsilie

Slovan má jasne zadefinované požiadavky

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so slovinským kanonierom slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Andražom Šporarom sa dlhodobo spomína interes mnohých európskych klubov.V ostatnom čase medzi nimi nechýba ani 18-násobný portugalský šampión Sporting Lisabon. Klub, v ktorom rozbehli profesionálnu kariéru aj neskorší najlepší svetoví futbalisti Cristiano Ronaldo a Luís Figo, by chcel 25-ročného rodáka z Ľubľany získať v tomto prestupovom období."Je pravda, že rokujeme so Sportingom Lisabon, ktorý vyvíja veľké úsilie o získanie Andraža Šporara. Situácia sa však mení z hodiny na hodinu a v tejto chvíli ešte neexistuje finálna dohoda o uskutočnení transferu," vyhlásil prostredníctvom klubového webu generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík ml.V portugalských médiách sa začiatkom tohto týždňa písalo, že Šporarov transfer do Lisabonu sa ocitol v tzv. cieľovej rovinke. Podľa funkcionára z Tehelného poľa je to však inak."Nie sme tak blízko, ako informujú portugalské médiá, a to z dôvodu, že naše predstavy a predstavy Sportingu sú naďalej odlišné a vzdialené od seba. Máme jasne zadefinované požiadavky a podmienky, za akých budeme ochotní súhlasiť s prestupom a nevidíme žiaden dôvod, aby sme naše nároky znižovali. Ponuka, ktorú prijmeme, musí zodpovedať aktuálnej hodnote hráča," dodal.Kmotrík ml. tiež prezradil, že hráčove zakončovateľské schopnosti si všimli aj v iných európskych súťažiach. "Interes o Andraža prejavujú aj kluby z iných krajín ako Anglicko, Španielsko či Francúzsko. Len pred pár hodinami sme obdržali ďalšiu veľmi zaujímavú a serióznu ponuku. Z pohľadu ponúk sa už dostávame k sumám, ktoré by pre nás boli akceptovateľné. Posledná ponuka Sportingu však ešte nespĺňa naše predstavy, pričom odmietam potvrdzovať alebo dementovať sumu, ktorú zverejnili portugalské médiá, vzhľadom na prebiehajúce rokovania by to nebolo seriózne. Sme v rokovaní a uvidíme, čo prinesú najbližšie hodiny a dni. Andraž je stále hráčom Slovana Bratislava a na sústredení sa pripravuje na jarnú časť súťaže. Fanúšikov budeme informovať o vývoji situácie," skonštatoval Ivan Kmotrík ml.