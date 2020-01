Vlhová sa učí zdolávať Shiffrinovú, boj o slalomový glóbus je otvorený

Boj o ženský slalomový glóbus je otvorený

Shildová ukončila kariéru pred piatimi rokmi

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na sklonku minulého roka mala Mikaela Shiffrinová z troch slalomov Svetového pohára na konte plný počet 300 bodov a zdanlivo neohrozenú pozíciu v boji o malý glóbus v tejto disciplíne. Prišli však dve víťazstvá Petry Vlhovej v Záhrebe Flachau a stiahnutie náskoku fenomenálnej americkej slalomárky na 80 bodov.Do konca sezóny zostáva ženám odjazdiť štyri slalomy a 24-ročná Slovenka sa reálne dostala späť do boja o slalomový glóbus, ktorý si v uplynulých siedmich rokoch až šesťkrát privlastnila jej americká rovesníčka.Aktuálne má Shiffrinová na konte 440 bodov a Vlhová 360. "Petra ukázala v Záhrebe aj Flachau, že sa učí zdolávať Mikaelu. Zlepšila sa v slalome a vzhľadom na momentálnu situáciu je do konca sezóny ešte možné všetko. Mikaela sa zasa presvedčila, že jedna dobrá jazda jej už na víťazstvo nebude stačiť," uviedla niekdajšia skvelá rakúska slalomárka Marlies Schildová, v súčasnosti lyžiarska expertka televízie ORF."Boj o ženský slalomový glóbus je otvorený a môže byť ešte zaujímavý. Samozrejme, teraz príde na rad prestávka v slalome a počas nej sa toho môže zmeniť veľa. Petra a Mikaela určite urobia všetko pre to, aby ich súboj pokračoval až do konca sezóny," doplnila 38-ročná Schildová.Víťazka 35 slalomov vo Svetovom pohári a majsterka sveta z roku 2011 z Garmisch-Partenkirchenu vraví, že po dvoch triumfoch Vlhovej za sebou je predčasné hovoriť o konci zlatej éry Shiffrinovej v najtočivejšej disciplíne."Mikaela je príliš silná a má veľa úspešných slalomov za sebou. Svojho postavenia sa nevzdá ľahko a je naozaj skoro hovoriť o tom, že už končí na vrchole. Skôr si myslím, že ešte nejaký čas budú pokračovať krásne súboje medzi Petrou a Mikaelou na najvyššej úrovni," odpovedala Marlies Schildová na otázku agentúry SITA.Marlies Schildová je jedna z najlepších slalomárok nedávnej minulosti. Pred viac než piatimi rokmi ukončila úspešnú kariéru a vrhla sa do manželského a rodičovského života.V roku 2015 si povedala áno s ďalšími skvelým rakúskym slalomárom Benjaminom Raichom a spolu vychovávajú už tri deti - dvoch synov a jednu dcérku. Tá ešte len v máji oslávi prvé narodeniny. "Materstvo všetko zmení, ale aj každé dieťa je iné. Starší syn už lyžuje, mladší má len 2,5 roka, takže si ešte trochu počká," podotkla Schildová ešte pred rokom v rozhovore pre slovenské médiá vo Flachau.Počas kariéry bola jej rivalkou na lyžiach, ale aj kamarátkou mimo svahov, Slovenka Veronika Velez-Zuzulová. Teraz už sú obe šťastnými mamičkami. "S Veronikou sme si napísali, keď porodila. Verím, že si to tiež užíva, želám jej to," dodala Marlies Schildová.