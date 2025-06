Presun busty z Levoče a jej úschova sú v úplnom súlade so zákonom, ohradilo sa ministerstvo kultúry

Prísny režim utajenia

Busta je z kararského mramoru

Vnímajú aj výzvu Otvorenej kultúry

3.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zareagovalo na informácie šíriace sa v súvislosti s prevozom busty Cecilie Gonzagy. Renesančnú bustu, ktorú pravdepodobne vytvoril umelec Donatello, pred niekoľkými dňami preniesli zo Spišského múzea v Levoči. Presunu sa zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , rezort kultúry prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. Zdôraznila, že artefakt vo vlastníctve štátu je umeleckým dielom mimoriadnej historickej, kultúrnej a spoločenskej hodnoty.„Ministerstvo kultúry postupovalo v tejto veci v úzkej súčinnosti so Slovenským národným múzeom, Policajným zborom a ďalšími špecializovanými zložkami Ministerstva vnútra SR,“ uviedla. Ako ministerstvo uviedlo už predtým, depozitárne priestory Spišského múzea v Levoči nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu, preto pristúpili k takémuto riešeniu.O prevoze a uložení zbierkového predmetu podľa Bačinskej rokovali s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou . „Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR. Všetky bližšie informácie o procese či konkrétnom mieste uloženia sú neverejné. Keďže išlo v súvislosti s prevozom a uložením zbierkového predmetu o prísny režim utajenia, vyzývame verejnosť aj médiá, aby nešírili citlivé informácie,“ zdôraznila Bačinská.Bačinská tiež uviedla, že je potrebné uviesť na pravú mieru viacero zavádzajúcich tvrdení, ktoré sa v ostatných dňoch objavili vo verejnom priestore. „Ministerstvo kultúry dôrazne odmieta akékoľvek obvinenia zo svojvoľného či nezákonného konania. Proces presunu a úschovy busty prebehol v úplnom súlade so zákonom, v úzkej spolupráci s odborníkmi a bezpečnostnými zložkami,“ zdôraznila s tým, že súčasné vedenie MK SR postupovalo tak, ako mali konať už jeho predchodcovia, keď im ešte v roku 2020 bol objav odprezentovaný.„Vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová, ako aj vedenie Slovenského národného múzea pod vedením Branislava Pánisa, podľa dostupnej dokumentácie, neprejavili o objav žiaden odborný ani operatívny záujem a zanedbali povinnosť prijať kroky na zabezpečenie zbierkového predmetu podľa zákona,“ tvrdí Bačinská. Doplnila, že takéto dielo nemožno uchovávať v štandardnom režime. „Nestačí pridať zámok na dvere. Potrebuje komplexný bezpečnostný režim na úrovni, ktorú v súčasnosti nespĺňa ani jedno múzeum či galéria na Slovensku. Uloženie zbierkového predmetu je vecou jeho úschovy, nie výpožičky, ako sa mylne tvrdí,“ pokračovala.Na margo podmienok uloženia zbierkového predmet Bačinská uviedla, že sú dodržané štandardy bežne uplatňované pri artefaktoch vyhotovených z prírodného kameňa. V prípade busty Cecilie Gonzagy ide o kararský mramor. „Takéto dielo by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, relatívna vlhkosť by sa mala pohybovať okolo 50 % a teplota v rozmedzí 18 až 20 °C,“ vysvetlila Bačinská a prízvukovala, že tieto podmienky sú dodržané aj v súčasnosti. Odborná starostlivosť a režim ochrany sú podľa jej slov primerané a zodpovedajú charakteru a hodnote zbierkového predmetu.V súvislosti s protokolom o prevzatí diela opätovne zdôraznila, že bol vyhotovený vopred a podpísaný na mieste. „Pri samotnom prevzatí a odovzdaní boli prítomní dvaja reštaurátori – jeden za ministerstvo kultúry a druhý za Spišské múzeum v Levoči, ktorí zdokumentovali stav busty protokolárne vrátane fotodokumentácie v digitálnej aj tlačenej forme. Celý proces prebehol podľa najvyšších odborných a bezpečnostných štandardov a na jeho príprave sa okrem MK SR podieľali zložky ministerstva vnútra, Policajného zboru SR a ďalší relevantní odborníci počas niekoľkých týždňov,“ uviedla.Bačinská dodala, že rezort kultúry vníma aj výzvu platformy Otvorená kultúra z tohtoročného februára, kde ktorá apelovala na „zabezpečenie maximálnej ochrany tohto výnimočného diela“. Predmetné opatrenia teda podľa riaditeľky Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry nie sú len reakciou na výzvu, ale aj zákonným krokom k tomu, aby sa „predišlo všetkým možným rizikám, ktorým by vzácny zbierkový predmet mohol byť vystavený“. MK SR verejnosť, odbornú obec aj medzinárodné inštitúcie uisťuje, že všetky kroky podniknuté v súvislosti s bustou pripisovanou Donatellovi boli vedené v súlade s právnym poriadkom SR a medzinárodnými štandardmi, a zohľadnili pri tom odporúčania odborníkov, a tiež etické aspekty takéhoto rozhodnutia.„Vzhľadom na zavedený režim utajenia týkajúci sa uloženia zbierkového predmetu vyzývame verejnosť a médiá, aby zvážili akékoľvek zverejňovanie bližších informácií o jeho lokalizácii. Rešpektovanie tohto režimu je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov a je v záujme ochrany národného kultúrneho dedičstva. Upozorňujeme, že v prípade úmyselného alebo nedbanlivého zverejnenia informácií, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu bezpečnosti zbierkového predmetu, alebo k spáchaniu protiprávneho konania, budú voči príslušným osobám vyvodené právne dôsledky v súlade s platnými právnymi predpismi,“ uzavrela Bačinská.