Presun horiacej holandskej nákladnej lode komplikuje vietor, na mieste došlo ku zraneniam aj úmrtiu

Požiar si vyžiadal aj jednu obeť

Osud lodi ešte nie je známy

30.7.2023 (SITA.sk) - Silný vietor nad Severným morom komplikuje odtiahnutie horiacej nákladnej lode s autami na nové miesto. Holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva informovalo, že Fremantle Highway pre juhozápadný vietor pravdepodobne v nedeľu neodtiahnu.„Vietor bude aj v najbližších dňoch fúkať od juhozápadu. Začatie odťahu Fremantle Highway na nové dočasné miesto preto môže ešte trvať niekoľko dní,“ upozornil rezort s tým, že vzhľadom na vietor dym z požiaru teraz prechádza ponad vlečnú loď.Fremantle Highway sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru, keď ju krátko pred utorkovou polnocou približne 27 kilometrov severne od holandského ostrova Ameland zachvátil požiar. Loď vezie 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov. Požiar si vyžiadal život jedného člena posádky a ďalší utrpeli zranenia. V stredu skoro ráno posádku evakuovali. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.V sobotu záchranné tímy pripevnili k nákladnej lodi druhé vlečné lano. Úrady chcú plavidlo po presunutí na nové dočasné miesto napokon dostať až do prístavu. Zatiaľ ale nie je jasné, do ktorého a kedy sa tak stane.