Putin oznámil, že plánuje svoje námorníctvo posilniť o desiatky nových lodí (foto)

30.7.2023 (SITA.sk) - Ruské námorníctvo si plánuje zaobstarať 30 nových lodí rôznych tried, aby doplnilo flotilu. Počas prehliadky pri príležitosti Dňa ruského námorníctva v Petrohrade to oznámil ruský vodca Vladimir Putin . Jednou z lodí by mala byť raketová korveta Merkúr. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Rusko sebaisto plní rozsiahle úlohy národnej námornej politiky a neustále zvyšuje silu svojej flotily,“ povedal Putin.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že na prehliadke sa s Putinom zúčastnili aj štyria africkí lídri, ktorí zostali v Petrohrade po rusko-africkom samite z predošlých dní.