Presun lesného hospodárstva pod ekorezort kritizuje A.Hrnko i Zs.Simon

Bratislava 24. septembra (TASR) - Presun agendy lesného hospodárstva pod Ministerstvo životného prostredia SR má priniesť konsenzus v starostlivosti o lesy. V diskusii k novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy to povedala predkladateľka Anna Zemanová (SaS). Podpredseda SNS Anton Hrnko označil v pléne návrh za smiešny, kritizoval ho aj nezaradený poslanec Zsolt Simon.poznamenal Hrnko.Simon označil prevod agendy z jedného úradu na druhý za najhorší krok, ktorý by parlament mohol urobiť. To, že les patrí pod ministerstvo hospodárstva je podľa neho dobré.uviedol v pléne.Novelu zákona do Národnej rady SR predložili poslanci z klubu SaS. Cieľom predloženého návrhu je presun agendy lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia. Podľa SaS si vyžaduje nájsť rovnováhu medzi ťažbou dreva a využívaním lesa ako prirodzenej ochrany pre povodňami či zosuvmi pôdy.