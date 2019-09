Spoločnosť BlackBerry zaznamenala kvartálnu stratu vyše 40 mil. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Waterloo 24. septembra (TASR) - Kanadská technologická spoločnosť BlackBerry zaznamenala v 2. štvrťroku stratu vyše 40 miliónov USD, čo predstavuje horší výsledok ako v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, tak v porovnaní s 1. kvartálom tohto roka. Tržby sa však v medziročnom porovnaní zvýšili.Spoločnosť, ktorá výsledky uvádza v amerických dolároch, zverejnila, že za 2. kvartál finančného roka 2019/2020 (jún - august) zaznamenala stratu 44 miliónov USD (40,05 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho finančného roka dosiahla zisk na úrovni 43 miliónov USD.Výsledok je horší aj v medzikvartálnom porovnaní, keď v 1. štvrťroku firma síce zaznamenala stratu, avšak o niečo nižšiu, 35 miliónov USD. Bez započítania jednorazových položiek by BlackBerry dosiahla zisk na úrovni 1 milióna USD.Tržby dosiahli 244 miliónov USD a v medziročnom porovnaní tak vzrástli o 16 %. Prispela k tomu aj nedávna akvizícia americkej kybernetickej spoločnosti Cylance. Tá sa na celkových tržbách BlackBerry podieľala objemom 35 miliónov USD.Po zverejnení výsledkov za 2. kvartál firma BlackBerry upravila odhad rastu celoročných upravených tržieb mierne smerom nadol. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že v súčasnom finančnom roku vzrastú o 23 až 27 %, teraz počíta, že rast by sa mal pohybovať v rozmedzí od 23 do 25 %.(1 EUR = 1,0985 USD)