 Meniny má Ferdinand
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

 Z domova

30. mája 2026

Presun ľudí počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch zabezpečí Promenáda bus


Promenáda bus odvezie približne 20 cestujúcich. Premávať bude vždy od štvrtka do nedele. V Piešťanoch začala fungovať sezónna kyvadlová doprava, ktorá umožňuje rýchlejší presun na opačnú ...



V Piešťanoch začala fungovať sezónna kyvadlová doprava, ktorá umožňuje rýchlejší presun na opačnú stranu Váhu počas vynútenej uzávierky Kolonádového mosta. Promenáda bus bude premávať od štvrtka do nedele, popoludní a večer. Pre všetkých cestujúcich je zdarma. Kolonádový most, ktorý spája piešťanské kúpele s mestom, je uzatvorený od októbra minulého roku z dôvodu nevyhovujúcej statiky.

Kyvadlovú dopravu vo forme malého elektrického autobusu prináša do kúpeľného mesta Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi z mesta.

„Ide o praktické riešenie, ktoré je užitočné pre návštevníkov Piešťan, ale aj pre obyvateľov a miestnych podnikateľov. V období, keď sa tu lieči a dovolenkuje najviac ľudí, pomáha Promenáda bus spríjemniť prechádzky po Piešťanoch, ktoré máme všetci tak radi,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. „Kyvadlová doprava je vítanou pomocou najmä pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu. Počas letnej kúpeľnej sezóny si vďaka tomu budú centrum Piešťan a Kúpeľný ostrov o niečo bližšie,“ doplnil primátor Peter Jančovič.

Promenáda bus odvezie približne 20 cestujúcich. Premávať bude vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa v týchto dňoch vydá z kúpeľnej strany Kolonádového mosta o 14:00 a potom každú polhodinu až do 21:30. Zastavovať bude pri soche Barlolámača, potom pri Auparku a vráti sa na Kúpeľný ostrov.

Mesto Piešťany vyhlásilo koncom apríla verejné obstarávanie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktorý je jedným zo symbolov kúpeľného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3 milióny eur.


