Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Presun ľudí počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch zabezpečí Promenáda bus
Promenáda bus odvezie približne 20 cestujúcich. Premávať bude vždy od štvrtka do nedele. V Piešťanoch začala fungovať sezónna kyvadlová doprava, ktorá umožňuje rýchlejší presun na opačnú ...
30.5.2026 (SITA.sk)
V Piešťanoch začala fungovať sezónna kyvadlová doprava, ktorá umožňuje rýchlejší presun na opačnú stranu Váhu počas vynútenej uzávierky Kolonádového mosta. Promenáda bus bude premávať od štvrtka do nedele, popoludní a večer. Pre všetkých cestujúcich je zdarma. Kolonádový most, ktorý spája piešťanské kúpele s mestom, je uzatvorený od októbra minulého roku z dôvodu nevyhovujúcej statiky.
Kyvadlovú dopravu vo forme malého elektrického autobusu prináša do kúpeľného mesta Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi z mesta.
„Ide o praktické riešenie, ktoré je užitočné pre návštevníkov Piešťan, ale aj pre obyvateľov a miestnych podnikateľov. V období, keď sa tu lieči a dovolenkuje najviac ľudí, pomáha Promenáda bus spríjemniť prechádzky po Piešťanoch, ktoré máme všetci tak radi,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. „Kyvadlová doprava je vítanou pomocou najmä pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu. Počas letnej kúpeľnej sezóny si vďaka tomu budú centrum Piešťan a Kúpeľný ostrov o niečo bližšie,“ doplnil primátor Peter Jančovič.
Promenáda bus odvezie približne 20 cestujúcich. Premávať bude vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa v týchto dňoch vydá z kúpeľnej strany Kolonádového mosta o 14:00 a potom každú polhodinu až do 21:30. Zastavovať bude pri soche Barlolámača, potom pri Auparku a vráti sa na Kúpeľný ostrov.
Mesto Piešťany vyhlásilo koncom apríla verejné obstarávanie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktorý je jedným zo symbolov kúpeľného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3 milióny eur.
Zdroj: SITA.sk - Presun ľudí počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch zabezpečí Promenáda bus © SITA Všetky práva vyhradené.
