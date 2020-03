Preteky Giro d’Italia definitívne posunuli na neurčito

Preteky zrušili pre epidémiu

V Maďarsku zakázali verejné podujatia

Z Budapešti do Győru

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátor 103. ročníka cyklistických pretekov Giro d’Italia, spoločnosť RCS Sport, definitívne posunul začiatok podujatia na neskorší termín. Usporiadatelia prvej Grand Tour sezóny v piatok najskôr informovali o tom, že úvodné tri etapy naplánované na 9. až 11. mája v Maďarsku sa neuskutočnia podľa pôvodného harmonogramu.Krátko potom však RCS Sport prinieslo informáciu o tom, že preteky sa vzhľadom na súčasnú situáciu v boji proti koronavírusu odkladajú na neurčito. Ich nový termín nebude známy skôr ako 3. apríla, píše sa na oficiálnom webe Gira."RCS Sport berie do úvahy medzinárodnú a národnú situáciu, ktorá momentálne panuje v súvislosti s ochorením COVID-19. Začiatok pretekov preto bude posunutý. Po rozhodnutí organizátorov, že tri etapy v Maďarsku sa neuskutočnia podľa plánu, sa všetky zainteresované strany zhodli, že štart v Budapešti je potrebné odložiť na neskôr," uvádza sa vo vyhlásení.V Maďarsku momentálne platí zákaz organizovania hromadných verejných podujatí, a tak nie je možné na území krajiny usporiadať medzinárodnú akciu takého rozmeru.Ešte prísnejšie opatrenia prijali v boji proti koronavírusu v Taliansku, ktoré je spomedzi európskych krajín najviac ohrozené pandémiou.Odklad začiatku Gira je smutnou správou aj pre slovenských fanúšikov, ktorí sa chystali na úvodné tri etapy do susedného Maďarska, aby videli v akcii Petra Sagana.Ostro sledované preteky mali odštartovať v sobotu 9. mája v Budapešti krátkou individuálnou časovkou na 8,5 km.Na druhý deň mala nasledovať etapa z Budapešti do Győru (195 km) a v tretí deň mali cyklisti súperiť na trase Székesfehérvár - Nagykanizsa (204 km).Obe tieto etapy mali mať rovinatý charakter s predpokladom hromadného špurtu a šancou Sagana zaútočiť na víťazstvo.Začiatkom tohto týždňa prezident Medzinárodnej cyklistickej únie David Lappartient vyhlásil, že by bolo katastrofa pre svetovú cyklistiku, ak by sa Giro d’Italia a Tour de France nemohli v tomto roku uskutočniť pre obavy z ďalšieho rozšírenia koronavírusu.Viac k téme Koronavírus