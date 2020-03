Ivona Fialková dosiahla vo Fínsku Top 20, slovenskí biatlonisti pre koronavírus odídu predčasne

Ivona Fialková spokojná so streľbou

Zdravie je prvoradé



Svetový pohár v biatlone 2019/2020



Kontiolahti (Fín.) - 9. kolo - piatok



Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Denise Herrmannová (Nem.) 20:00,5 min (1), 2. Franziska Preussová (Nem.) +20,1 s (1), 3. Tiril Eckhoffová (Nór.) +32,3 (2), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +37,1 (1), 5. Markéta Davidová (ČR) +42,5 (1), 6. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +47,3 (0), ... 20. Ivona Fialková +1:22,0 min (1), ... 77. Paulína Fialková +3:26,2 (6), ... 79. Veronika Machyniaková (všetky SR) +3:30,4 (2)



13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemka Denise Herrmannová sa stala víťazkou piatkových rýchlostných pretekov žien na 7,5 km v rámci 9. kola Svetového pohára biatlonistiek vo fínskom stredisku Kontiolahti. Skúsená tridsiatnička sa najlepšie vyrovnala s náročnými podmienkami na trati. V nevyspytateľnom vetre a snežení triumfovala aj napriek jednému streleckému zaváhaniu. Druhé miesto obsadila jej krajanka Franziska Preussová, tretia finišovala Nórka Tiril Eckhoffová.Z trojice slovenských reprezentantiek dosiahla najlepší výsledok Ivona Fialková, ktorá netrafila jeden terč a so stratou 1:22 min sa zaradila na 20. miesto. Jej sestra Paulína sa pri streľbe trápila, absolvovala až šesť trestných okruhov a stačilo jej to na 77. pozíciu. Veronika Machyniaková skončila s dvoma nepresnými výstrelmi na 79. stupienku."So streľbou som veľmi spokojná, pretože sa súťažilo v prudkom vetre. Bolo to náročné, ale napokon som to zvládla," zhodnotila pre RTVS Ivona Fialková, na ktorú nadviazala jej staršia sestra Paulína: "Môj dnešný výkon ani nemá zmysel hodnotiť. V ľahu som urobila dve chyby, obe rany mi odfúkol vietor. V stoji som to chcela napraviť, lebo aj s dvoma chybami sa dal urobiť dobrý výsledok, ale nevyšlo to."Slovenská biatlonová výprava žien aj mužov už nebude súčasťou víkendového programu na SP v Kontiolahti. V rámci prevencie proti šíreniu koronavírusu poletí v sobotu vládnym špeciálnom späť na Slovensko. Na základe nariadenia príslušných orgánov by mali všetci reprezentanti podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu. "Už aj minule som hovorila, že neviem, čo tu ešte robíme. Všetko sa ruší a biatlon sa tvári, že sa ho to netýka. Som rada, že odchádzame preč. Mali by sme k tomu pristúpiť zodpovedne a dodržať karanténu," vyjadrila sa Paulína Fialková.Mladšiu zo súrodeneckého dua trochu mrzelo, že v sobotu nebudú môcť pridať ďalšie body do celkového hodnotenia Svetového pohára, ale uvedomuje si, že zdravie je prvoradé. "O našom odchode domov som sa dozvedela krátko pred štartom a mala som zmiešané pocity. Chcem byť doma, bezpečne sa prepraviť, ale mrzí ma, že podujatie bude ďalej pokračovať bez nás. Mrzí ma to aj preto, že som v rýchlostných pretekoch dosiahla dobrý výsledok a mohla som naň nadviazať v stíhačke," doplnila Ivona Fialková.Aktuálna edícia Svetového pohára v biatlone vyvrcholí už tento víkend, pretože budúcotýždňové finále v Nórsku zrušili pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19. V Kontiolahti budú muži aj ženy v sobotu bojovať v stíhacích pretekoch, v nedeľu prídu na rad miešané štafety. V mužskej časti SP je zatiaľ celkovým lídrom Francúz Martin Fourcade, medzi ženami vedia Talianka Dorothea Wiererová.