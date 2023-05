Preteky Rallye Tatry obmedzia dopravu pod Tatrami, mimo prevádzky budú aj niektoré zastávky MHD

Obchádzková trasa

Uzavretý bude mestský okruh

Vzniknúť môžu drobné meškania

24.5.2023 (SITA.sk) - Motoristické preteky Slovakia Rallye Tatry obmedzia od štvrtka 25. mája do soboty 27. mája dopravu pod Tatrami. Uzavreté budú viaceré cesty v Poprade, mimo prevádzky budú niektoré zastávky mestskej hromadnej dopravy, no uzávera ovplyvní aj viacero spojov prímestskej dopravy. Informoval o tom dopravca na svojej internetovej stránke.Už vo štvrtok večer 25. mája obmedzí dopravu plánovaná prehliadka trate v rámci mestského okruhu. Mimo prevádzky budú zastávka Podtatranská, Štúrova a Partizánska.Obchádzková trasa spojov povedie cez Veľkú a popradské letisko. Uzávera ciest ovplyvní v ten večer aj dvadsiatku spojov prímestskej dopravy.Dotkne sa autobusov smerujúcich z či do Spišského Štiavnika, Svitu, Spišskej Teplice, Vikartoviec, Liptovskej Tepličky, Tatranskej Štrby, Važca, Vyšných Hágov, Vrbova a Popradu.V piatok bude mestský okruh uzavretý už od 16:30, a to až do soboty noci 1:30. Dopravné obmedzenia ovplyvnia takmer päťdesiatku spojov v okrese Poprad.Okrem toho budú pre testovaciu rýchlostnú skúšku v čase od 9:00 do 13:00 mimo prevádzky zastávky SAD Šuňava a Hŕbky, obchádzková trasa povedie z a do Šuňavy cez Štrbu.Rýchlostná skúška na trase Šuňava – Liptovská Teplička – Vikartovce prinesie v sobotu dopravné, takmer celodenné obmedzenia aj v tejto časti okresu.V čase od 7:50 do 19:00 budú mimo prevádzky zastávky v obci Liptovská Teplička, pričom spoje budú premávať len do obce Šuňava a späť. Uzávera cestných komunikácia ovplyvní osem spojom. Slovenská autobusová doprava Poprad zároveň prosí cestujúcich, aby v čase uzávery cestných komunikácii využívali pre nástup v Poprade zastávku Autobusová stanica, respektíve Dom kultúry.„Vzhľadom na obchádzkovú trasu môžu na spojoch vznikať drobné meškania v rozsahu päť až desať minút,“ upozornila.