Remoska® verzus rúra na pečenie. Pri ktorom spotrebiči je úspora energie väčšia?

Úspora energie až 4,5 krát vyššia

Kratší čas prípravy

Ľahšia manipulácia a lepšia flexibilita

Chutnejšie jedlá

Zhrnutie na záver

24.5.2023 (SITA.sk) -Energetická úspornosť je dôležitým aspektom nášho každodenného života a v poslednej dobe sa stala veľmi aktuálnou témou. Úspora energie je často pri výbere domácich elektrických pomocníkov na prvom mieste. Medzi veľkých žráčov elektriny patria najmä spotrebiče určené na prípravu jedál. Misa na pečenie alebo rúra? Ak zvažujete, ktorý z nich si vybrať, zistili sme za vás výhody a nevýhody.Misa na pečenie je až 4,5 krát úspornejšia . Keďže je svojim rozmerom malý spotrebič, spotrebuje tak menej elektrickej energie ako klasická rúra. Práve vďaka jej veľkosti nemusíme misu predhrievať, ideálnu teplotu získame za veľmi krátku dobu. Napríklad misy na pečenie od Remosky majú príkon 400 až 610 W, oproti tomu klasická rúra začína s príkonom 2500 W a viac.Aj v tomto bode opäť vyhráva Remoska® . Podľa odborného posudku, ktorý bol vykonaný minulý rok, priemerný čas prípravy jedného pokrmu v elektrickej rúre vychádza 62 minút, a to za predpokladu, že v priebehu mesiaca pripravíme 29 pokrmov z mäsa, zemiakov či zeleniny a 11 múčnikov. Časy prípravy pokrmov v mise na pečenie sa pohybujú v rozmedzí od 30 do 100 minút, to znamená, že jedlo pripravíme oveľa rýchlejšie. Remoska® je malé a ľahké zariadenie, ktoré je ľahko prenosné a nezaberá veľa miesta v kuchyni. Oproti tomu rúra na pečenie je väčších rozmerov a nedá sa preniesť. Remoska® má navyše jednoduché a intuitívne ovládanie.Aj keď klasická rúra na pečenie má svoje čaro, i v tomto smere Remoska® vedie. Príprava pokrmov v pečiacej časti prebieha na jednej strane bez predhrievania, a na druhej strane, tepelné spracovanie je po celý čas počas plného výkonu. Jedlo pripravované v mise na pečenie si typicky zachová svoju šťavnatosť, nedochádza k vysušeniu a vďaka tomu má pokrm výraznejšiu chuť.Využitie misy na pečenie môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť na nákladoch na energiu a zároveň pripraviť chutné jedlá. Môže sa používať na rôzne druhy pokrmov, ako napríklad na pečenie mäsa, zeleniny, rýb a dokonca aj na pečenie chleba a koláčov. Remoska® dokáže ušetriť až 4,5 krát viac energie v porovnaní s tradičnou rúrou na pečenie a má aj ďalšie výhody, ako je rýchlejšia príprava jedál a menšie rozmery pre ľahšiu manipuláciu.