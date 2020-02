Preteky svetového pohára v La Thuile pre koronavírus nezrušili, ale obmedzili počet divákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Preteky Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní sa nadchádzajúci víkend podľa plánu uskutočnia v talianskom stredisku La Thuile. Talianska vláda síce vydala zákaz uskutočnenia športových podujatí pre viaceré časti krajiny najviac postihnuté koronavírusom, ale región Valle d’Aosta k nim nepatrí. V tomto regióne dosiaľ nezaznamenali ani jeden prípad rýchlo sa šíriacej nákazy.Talianske združenie zimných športov (FISI) a miestny organizačný výbor v La Thuile po dohode s FIS potvrdili, že preteky v super G a alpskej kombinácii žien sa budú konať s obmedzeným počtom divákov."Je to preventívne opatrenie v záujme verejného zdravia. Talianski športovci sú naďalej pod dohľadom zdravotníckeho personálu FISI, aby sa zabezpečila ich maximálna pohoda," informuje špecializovaný portál skiweltcup.tv.Pred víkendom je na čele Svetového pohára žien Talianka Federica Brignoneová s náskokom 73 bodov pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou a 159 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou. Ak by Shiffrinová a Vlhová v La Thuile chýbali, Brignoneová by sa výrazne mohla priblížiť k zisku veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári. Američanka na svahoch SP absentuje od tragickej smrti svojho otca začiatkom februára.