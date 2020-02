Thomas Vanek zrejme končí kariéru, v minulosti mal záujem hrať za slovenskú reprezentáciu

Šťastný za to, čo dosiahol

K hokeju by sa rád vrátil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsky hokejový útočník Thomas Vanek od konca minulej sezóny neodohral súťažný zápas, ale do záveru prestupového obdobia v NHL čakal, či nedostane zaujímavú ponuku na predĺženie kariéry. Tridsaťšesťročný krídelník chcel zabojovať o Stanleyho pohár, ale nedočkal sa vytúženej šance od popredného tímu profiligy a naznačil, že na profesionálnych klziskách sa neobjaví.Rakúšan síce ešte oficiálne nepotvrdil koniec kariéry, ale v interview s bývalým spoluhráčom z Buffala Sabres Andrewom Petersom sa k tomu minimálne priblížil."Ak dnes nikam nepôjdem, je to pre mňa v poriadku. Som šťastný za to, čo som dosiahol. Posledný rok som si užil, bol som doma a trénovali s mojimi chlapcami. Už ďalej nebudem trénovať," uviedol Vanek v pondelňajšom rozhovore pre americkú rozhlasovú stanicu WGR 550.Najlepší športovec Rakúska v roku 2007 odohral v NHL 1029 zápasov v základnej časti so ziskom 789 bodov (373+416). V play-off pridal ďalších 69 štartov s bilanciou 21+15.Zámorskú profesionálnu kariéru odštartoval v Buffale Sabres, neskôr nastupoval aj za New York Islanders, Montreal Canadiens, Minnesotu Wild, Floridu Panthers, Vancouver Canucks, Columbus Blue Jackets a Detroit Red Wings. V drese "červených krídel" strávil uplynulú sezónu 2018/19, v ktorej nazbieral 36 bodov (16+20) v 64 súbojoch.Vanek v rozhovore zároveň naznačil, že k hokeju by sa v budúcnosti rád vrátil. Ak nie ako hráč, tak na funkcionárskej pozícii. "Chcel by som sa vrátiť, možno ako generálny manažér. Počas kariéry som sa veľa naučil v rámci pôsobenia v rôznych tímoch. V ostatných rokoch som si urobil veľa poznámok o tom, čo hráči potrebujú," prezradila päťka draftu NHL z roku 2003.Rodák z Badenu pri Viedni pôsobil už od mládežníckych kategórií v zámorí a vždy patril medzi najproduktívnejších hráčov. Útočník s gólovým apetítom mohol reprezentovať aj Slovensko, keďže jeho mama pochádza z krajiny pod Tatrami a Vanekov otec je Čech.Mladý Thomas dokonca začiatkom tohto milénia prišiel na sústredenie slovenskej "osemnástky" a mal záujem nastupovať za národný tím. Tréneri však uprednostnili iných hráčov a mladý Vanek hrával za Rakúsko. Trikrát sa predstavil na juniorských MS, štyrikrát na seniorskom svetovom šampionáte a raz aj na olympijských hrách.