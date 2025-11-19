|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. novembra 2025
Prevádzka pošty v Michalovciach čoskoro skončí, dôvodom je aj klesajúca návštevnosť
K 1. decembru skončí prevádzka Pošty Michalovce 5, na adrese Nad Laborcom 1772/14. Informovalo o tom mesto Michalovce. ...
Zdieľať
K 1. decembru skončí prevádzka Pošty Michalovce 5, na adrese Nad Laborcom 1772/14. Informovalo o tom mesto Michalovce. Pripomenulo, že v záujme ekonomickej udržateľnosti pristúpila Slovenská pošta k optimalizácii poštovej siete v krajských a okresných mestách.
Z jej 1 365 pobočiek na Slovensku postupne ukončí svoju prevádzku 47 pôšt na Slovensku, pričom 26 z nich bude v krajských mestách a ďalších 21 v okresných mestách. Predmetná pobočka v Michalovciach má ukončiť prevádzku z dôvodu klesajúcej návštevnosti, v záujme finančnej stabilizácie spoločnosti a zabezpečenia jej dlhodobej udržateľnosti, a tiež preto, že ide o poštu, ktorá nevyplácala dôchodky a nevydávala oznámené zásielky.
Alternatívne možnosti pre balíkové zásielky
„V záujme zabezpečenia potrebných služieb obyvateľom má Pošta Michalovce 1 od 1. novembra predĺžené otváracie hodiny. Klientom je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 19:00. Všetky ostatné služby si Michalovčania môžu vybaviť aj na Pošte Michalovce 3, ktorej otváracie hodiny sa do konca marca tiež upravia. Otvorená bude v pondelky, utorky, štvrtky a v piatky od 8:00 do 18:00, počas stredy od 8:00 do 19:00," uviedla samospráva.
Mesto tiež pripomenulo, že na podanie a výdaj balíkových zásielok majú obyvatelia naďalej k dispozícii dva nonstop dostupné BalíkoBOXy. „Klienti Slovenskej pošty môžu za rovnakých podmienok využívať už aj štyri ďalšie samoobslužné zariadenia iného prevádzkovateľa, s ktorým pošta uzatvorila spoluprácu. Doručovanie a vyzdvihnutie balíkov zabezpečujú aj kuriéri Slovenskej pošty,“ dodala samospráva.
BalíkoBOXy Slovenskej pošty môžu klienti pošty využiť na prevzatie zásielky aj jej odoslanie. V desiatkach BalíkoBOXov sú tiež integrované poštové schránky, do ktorých možno vhodiť obyčajný list s nalepenou známkou alebo so zaplateným poštovným cez aplikáciu.
Doručovateľské služby sa nemenia
Doručovania poštovými doručovateľmi sa zmeny netýkajú, doručovať budú aj naďalej zásielky a tlačoviny, a tiež dôchodky. Rovnako u nich občania môžu zaplatiť šeky, zo zdravotných dôvodov požiadať o výplatu poštového poukazu, a tiež je možné cez nich zásielky.
„Doručovatelia v Michalovciach sú vybavovaní multifunkčným mobilným zariadením, ktoré slúži na skenovanie zásielky a ako platobný terminál, vďaka čomu sa dá zaplatiť za dobierku alebo podaj zásielky okrem hotovosti aj platobnou kartou. Keďže plní aj funkciu mobilného telefónu, zákazník sa s doručovateľom vo svojom rajóne môže hocikedy spojiť a požiadať ho napríklad o vyzdvihnutie listovej zásielky u neho doma, alebo o doručenie dôchodku v iný termín, resp. na inej službe. Seniori, ľudia so zhoršenou mobilitou alebo so zdravotným problémom, ktorý im neumožňuje navštíviť pobočku, tak vybavia všetko z pohodlia domova. Ak z časových alebo zo zdravotných dôvodov nestíhate ísť na poštu, alebo sa kvôli pracovným či iným povinnostiam nezdržiavate doma v čase pochôdzky vášho doručovateľa, na vyzdvihnutie zásielok, prevzatie doporučenej zásielky, či na výplatu poštového poukazu môžete splnomocniť aj ľudí, ktorým dôverujete,“ priblížilo mesto Michalovce s tým, že splnomocnenie je možné vybaviť na webe pošty alebo osobne na pobočke.
Digitálne služby v aplikácii Slovenskej pošty
Poniektoré poštové služby si občania môžu manažovať aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Ide napríklad o podanie a zaplatenie zásielky online, čo je o 20 percent lacnejšie. Taktiež je možné sledovať jej pohyb v reálnom čase, presmerovať ju na inú adresu, prípadne zmeniť termín jej doručenia.
V aplikácii tiež možno nájsť najbližšiu pobočku, zistiť aké služby ponúka, a v prípade pôšt, ktoré majú vyvolávací systém, si klienti vedia preveriť aj to, koľko ľudí na nich práve čaká. Ponúka aj prehľad BalíkoBOXov, aktuálny počet voľných schránok a ich veľkosť.
„Slovenská pošta dnes zabezpečuje komfort pre digitálne orientovaných prostredníctvom alternatívnych poštových riešení, ale aj pre starších klientov, resp. ľudí so zníženou mobilitou, a to prostredníctvom doručovateľov a kuriérov," píše sa na webe mesta.
Samospráva tiež uviedla, že o reorganizácii pobočkovej siete v Michalovciach, o službách Slovenskej pošty a alternatívnych poštových bodoch budú obyvatelia spádovej oblasti Pošty Michalovce 5 informovaní. V novembri by si vo svojich poštových schránkach mali nájsť informačné letáky.
Zdroj: SITA.sk - Prevádzka pošty v Michalovciach čoskoro skončí, dôvodom je aj klesajúca návštevnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Premiér Fico: Sme radi, že U. S. Steel zostáva pôsobiť na Slovensku
Schodok amerického zahraničného obchodu v auguste klesol