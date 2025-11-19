Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Regióny

19. novembra 2025

Prevádzka pošty v Michalovciach čoskoro skončí, dôvodom je aj klesajúca návštevnosť


K 1. decembru skončí prevádzka Pošty Michalovce 5, na adrese Nad Laborcom 1772/14. Informovalo o tom mesto Michalovce. ...



Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) -

 

 

K 1. decembru skončí prevádzka Pošty Michalovce 5, na adrese Nad Laborcom 1772/14. Informovalo o tom mesto Michalovce. Pripomenulo, že v záujme ekonomickej udržateľnosti pristúpila Slovenská pošta k optimalizácii poštovej siete v krajských a okresných mestách.

 

Z jej 1 365 pobočiek na Slovensku postupne ukončí svoju prevádzku 47 pôšt na Slovensku, pričom 26 z nich bude v krajských mestách a ďalších 21 v okresných mestách. Predmetná pobočka v Michalovciach má ukončiť prevádzku z dôvodu klesajúcej návštevnosti, v záujme finančnej stabilizácie spoločnosti a zabezpečenia jej dlhodobej udržateľnosti, a tiež preto, že ide o poštu, ktorá nevyplácala dôchodky a nevydávala oznámené zásielky.

 

Alternatívne možnosti pre balíkové zásielky

 

„V záujme zabezpečenia potrebných služieb obyvateľom má Pošta Michalovce 1 od 1. novembra predĺžené otváracie hodiny. Klientom je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 19:00. Všetky ostatné služby si Michalovčania môžu vybaviť aj na Pošte Michalovce 3, ktorej otváracie hodiny sa do konca marca tiež upravia. Otvorená bude v pondelky, utorky, štvrtky a v piatky od 8:00 do 18:00, počas stredy od 8:00 do 19:00," uviedla samospráva.

 

Mesto tiež pripomenulo, že na podanie a výdaj balíkových zásielok majú obyvatelia naďalej k dispozícii dva nonstop dostupné BalíkoBOXy. „Klienti Slovenskej pošty môžu za rovnakých podmienok využívať už aj štyri ďalšie samoobslužné zariadenia iného prevádzkovateľa, s ktorým pošta uzatvorila spoluprácu. Doručovanie a vyzdvihnutie balíkov zabezpečujú aj kuriéri Slovenskej pošty,“ dodala samospráva.

 

BalíkoBOXy Slovenskej pošty môžu klienti pošty využiť na prevzatie zásielky aj jej odoslanie. V desiatkach BalíkoBOXov sú tiež integrované poštové schránky, do ktorých možno vhodiť obyčajný list s nalepenou známkou alebo so zaplateným poštovným cez aplikáciu.

 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Doručovateľské služby sa nemenia

 

Doručovania poštovými doručovateľmi sa zmeny netýkajú, doručovať budú aj naďalej zásielky a tlačoviny, a tiež dôchodky. Rovnako u nich občania môžu zaplatiť šeky, zo zdravotných dôvodov požiadať o výplatu poštového poukazu, a tiež je možné cez nich zásielky.

 

„Doručovatelia v Michalovciach sú vybavovaní multifunkčným mobilným zariadením, ktoré slúži na skenovanie zásielky a ako platobný terminál, vďaka čomu sa dá zaplatiť za dobierku alebo podaj zásielky okrem hotovosti aj platobnou kartou. Keďže plní aj funkciu mobilného telefónu, zákazník sa s doručovateľom vo svojom rajóne môže hocikedy spojiť a požiadať ho napríklad o vyzdvihnutie listovej zásielky u neho doma, alebo o doručenie dôchodku v iný termín, resp. na inej službe. Seniori, ľudia so zhoršenou mobilitou alebo so zdravotným problémom, ktorý im neumožňuje navštíviť pobočku, tak vybavia všetko z pohodlia domova. Ak z časových alebo zo zdravotných dôvodov nestíhate ísť na poštu, alebo sa kvôli pracovným či iným povinnostiam nezdržiavate doma v čase pochôdzky vášho doručovateľa, na vyzdvihnutie zásielok, prevzatie doporučenej zásielky, či na výplatu poštového poukazu môžete splnomocniť aj ľudí, ktorým dôverujete,“ priblížilo mesto Michalovce s tým, že splnomocnenie je možné vybaviť na webe pošty alebo osobne na pobočke.

 

Digitálne služby v aplikácii Slovenskej pošty

 

Poniektoré poštové služby si občania môžu manažovať aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Ide napríklad o podanie a zaplatenie zásielky online, čo je o 20 percent lacnejšie. Taktiež je možné sledovať jej pohyb v reálnom čase, presmerovať ju na inú adresu, prípadne zmeniť termín jej doručenia.

 

V aplikácii tiež možno nájsť najbližšiu pobočku, zistiť aké služby ponúka, a v prípade pôšt, ktoré majú vyvolávací systém, si klienti vedia preveriť aj to, koľko ľudí na nich práve čaká. Ponúka aj prehľad BalíkoBOXov, aktuálny počet voľných schránok a ich veľkosť.

 

„Slovenská pošta dnes zabezpečuje komfort pre digitálne orientovaných prostredníctvom alternatívnych poštových riešení, ale aj pre starších klientov, resp. ľudí so zníženou mobilitou, a to prostredníctvom doručovateľov a kuriérov," píše sa na webe mesta.

 

Samospráva tiež uviedla, že o reorganizácii pobočkovej siete v Michalovciach, o službách Slovenskej pošty a alternatívnych poštových bodoch budú obyvatelia spádovej oblasti Pošty Michalovce 5 informovaní. V novembri by si vo svojich poštových schránkach mali nájsť informačné letáky.







 

 






Zdroj: SITA.sk - Prevádzka pošty v Michalovciach čoskoro skončí, dôvodom je aj klesajúca návštevnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

