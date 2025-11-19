|
Streda 19.11.2025
Úvodná strana
|
19. novembra 2025
Schodok amerického zahraničného obchodu v auguste klesol
Obchodný deficit USA sa v auguste znížil na sumu 59,6 miliardy dolárov, čiže viac, ako analytici očakávali. Zníženie schodku bolo výsledkom výrazného poklesu dovozu tovarov. Vyplýva to z vládnych údajov ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Obchodný deficit USA sa v auguste znížil na sumu 59,6 miliardy dolárov, čiže viac, ako analytici očakávali. Zníženie schodku bolo výsledkom výrazného poklesu dovozu tovarov. Vyplýva to z vládnych údajov zverejnených v stredu.
Americký import sa zmenšil o 5,1 percenta na 340,4 miliardy dolárov. Dovoz tovarov sa oslabil o 18,6 miliardy dolárov. Znížil sa import priemyselných tovarov a surovín ako aj dovoz spotrebných tovarov.
Americký vývoz v auguste mierne vzrástol, a to o 0,1 percenta na hodnotu 280,8 miliardy dolárov. Pomohlo tomu zväčšenie exportu služieb.
Od návratu do prezidentského úradu americký líder Donald Trump uvalil nové clá na rôzne ekonomiky vrátane takzvaných „recipročných“ ciel na prakticky všetkých obchodných partnerov USA. V obchode s tovarmi sa v auguste znížil americký deficit voči Kanade a Číne.
Zdroj: SITA.sk - Schodok amerického zahraničného obchodu v auguste klesol © SITA Všetky práva vyhradené.
