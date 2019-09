Prevádzkovateľ lodí Carnival zvýšil kvartálny zisk, výhľad je horší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 27. septembra (TASR) - Americký prevádzkovateľ výletných lodí Carnival oznámil za 3. kvartál rast zisku, za celý rok však firma vyhliadky v oblasti zisku zhoršila. Dôvodom je najmä zvyšovanie nákladov na palivá.Najväčší prevádzkovateľ výletných lodí na svete tento týždeň uviedol, že zisk za 3. kvartál obchodného roka 2018/2019, čo znamená za obdobie od júna do konca augusta, dosiahol 1,78 miliardy USD (1,63 miliardy eur). Na akciu to znamená 2,58 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval zisk 1,71 miliardy USD (2,41 USD/akcia).Bez započítania jednorazových položiek dosiahol takzvaný upravený zisk spoločnosti Carnival 1,81 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 2,63 USD. Pred rokom dosiahol upravený zisk na akciu 2,36 USD.Tržby sa medziročne zvýšili o 11,8 % na 6,53 miliardy USD. Ako uviedol šéf spoločnosti Arnold Donald, firme sa podarilo napriek náročnému obdobiu zaznamenať rekordné výsledky. Do veľkej miery k tomu prispelo znižovanie nákladov, ktoré umožnilo vykompenzovať niektoré nepriaznivé faktory ako hurikán Dorian, napätie v Perzskom zálive a meškanie s dodávkou výletnej lode Costa Smeralda.Výhľad upraveného zisku na celý rok však spoločnosť upravila mierne smerom nadol. Dôvodom je najmä rast cien palív. Zatiaľ čo v júni očakávala spoločnosť celoročný upravený zisk na akciu v pásme 4,25 USD - 4,35 USD, teraz počíta so ziskom v rozsahu od 4,23 USD do 4,27 USD za akciu.Čo sa týka budúceho obchodného roka 2019/2020, Donald varoval, že vzhľadom na to, že takmer polovica klientov firmy Carnival pochádza z krajín mimo USA, spoločnosť bude čeliť viacerým nepriaznivým faktorom, vrátane spomaľovania ekonomík. To sa odrazí najmä na výsledkoch európskej a ázijskej divízie spoločnosti.(1 EUR = 1,0938 USD)