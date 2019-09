Danko zvoláva okrúhly stôl k otázke o potratoch, Most-Híd sa zúčastní

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. septembra (TASR) - Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko zvolá okrúhly stôl k otázkam potratov a prípadným zmenám v zákone o interrupciách. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa má konať budúci týždeň. Koaličný partner Most-Híd už oznámil, že sa ho zúčastní.Danko chce otvoriť zodpovednú diskusiu o interrupciách. Uviedol, že okrúhly stôl bude budúcu stredu (2. 10.), zúčastniť sa ho majú zástupcovia odborných kruhov. Verí, že aj politici. Aktivity šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu a hnutia OĽaNO Igora Matoviča v tejto oblasti označil zaPredseda SNS doplnil, že by chceli presadiť napríklad zákaz reklamy na interrupcie, ale aj zaviesť povinné poučenie na vyšetrení či povinnosť dať tehotnej žene fotografiu plodu.Predstavitelia Mostu-Híd už potvrdili, že sa okrúhleho stola zúčastnia. Pred neefektívnym prísnym zákazom uprednostňujú riešenie, ktoré plod chráni takým spôsobom, že ženy motivuje rozhodnúť sa pre jeho vynosenie.komentovala za stranu hovorkyňa Klára Debnár.Most-Híd tiež poznamenal, že ak sa má v diskusii pokračovať, nemal by sa opomenúť názor odbornej obce, predovšetkým lekárov, gynekológov a psychológov.Danko avizoval okrúhly stôl už pri podpise Memoranda za život a vlasť s mimoparlamentnou stranou Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP) - Aliancia za Slovensko. K diskusii chce pozývať "všetky relevantné politické strany". Spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu odmietol.Poslanci NR SR v stredu (25. 9.) nepodporili väčšinou ani jednu zo štyroch navrhovaných noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Na septembrovú schôdzu ich predložili OĽaNO, ĽSNS, poslanci zo Sme rodina Milan Krajniak a Jozef Lukáč, ale aj nezaradený poslanec Richard Vašečka.