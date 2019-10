Prevádzku parkovania v centre Partizánskeho bude zabezpečovať mesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Partizánske 29. októbra (TASR) - Prevádzku odstavných plôch v centrálnej zóne Partizánskeho bude zabezpečovať tamojšia samospráva. Pre novú parkovaciu politiku, ktorá začne platiť od budúceho roka, tak bude vykonávať podnikateľskú činnosť. Zámer radnice odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní.uviedla samospráva.V živnostenskom registri bude mať ako živnosť mesto uvedené prevádzkovanie odstavných plôch (parkoviska). Štatutárnym orgánom bude v zmysle zákona o obecnom zriadení primátor Jozef Božik.Nová parkovacia politika sa dotkne približne 1100 miest v centre, do budúcna systém plánuje mesto rozšíriť i do svojich iných štvrtí. Primárnym cieľom samosprávy je zavedenie poriadku do parkovania vozidiel na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta v centre. Systém bude predovšetkým zvýhodňovať obyvateľov mesta na úkor vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či návštevou a zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.Podnikateľskú činnosť môžu mestá a obce vykonávať na základe legislatívneho oprávnenia uvedeného v zákone o obecnom zriadení. Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti bude viesť mesto na samostatnom mimorozpočtovom účte. Po ich zdanení sú doplnkovým zdrojom financovania.