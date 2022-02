Prevádzky maloobchodu od dnes fungujú v režime základ

Všetky prevádzky maloobchodu budú po novom fungovať v režime základ. Vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, zverejnených vo vestníku vlády SR, ktoré sú účinné od utorka.





Úrad pripomenul, že doteraz v režime základ fungovali iba vybrané maloobchodné prevádzky, ako napríklad prevádzky potravín, drogérie, lekárne, neskôr predajne odevov, obuvi, stavebniny či ďalšie. Po novom budú v "základe" už napríklad aj hračkárstva, elektro, kníhkupectvá a iné.Všetky prevádzky maloobchodu budú môcť podľa ÚVZ fungovať i po 22.00 h. Doteraz tak fungovali iba vybrané prevádzky, napríklad potraviny, lekárne, predajne s krmivom a iné. Po novom budú môcť byť po 22.00 h otvorené aj drogérie, predajne oblečenia a obuvi, elektro a iné.Úrad zdôraznil, že opatrenia pre prevádzky poskytujúce služby sa týmito vyhláškami nateraz nemenia. Znamená to, že služby, ako napríklad gastrosektor, prevádzky starostlivosti o ľudské telo, hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, kúpaliská, akvaparky, fitnescentrá a iné, zostávajú v režime a s kapacitnými obmedzeniami ako doteraz - teda OP (očkovaní/prekonaní) alebo OP+.Služby, ktoré mohli fungovať v režime OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní), budú podľa úradu takto fungovať aj naďalej. Ide napríklad o ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy, ubytovanie v hoteli v súvislosti s výkonom práce či na účel návštevy zdravotníckeho zariadenia, lanové dráhy a vleky, vonkajšie športoviská a iné.Rovnako podľa ÚVZ ostávajú bez zmeny aj služby, ktoré mohli fungovať v režime "základ". Ide napríklad o veterinárne ambulancie, práčovne a čistiarne, zberné dvory a iné."Upozorňujeme, že pre vybrané služby naďalej platia aj obmedzené otváracie hodiny od 5.00 h do 22.00 h, napríklad gastroprevádzky s konzumáciou na mieste, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, fitnes, wellness služby, oprava a servis vecí, vonkajšie športoviská a iné," podčiarkol ÚVZ SR.Úrad dodal, že vyhlášky vychádzajú z aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant omikron), ktorú schválila vláda 10. februára. V predkladacej správe označilo Ministerstvo zdravotníctva SR navrhované úpravy a uvoľnenia za akceptovateľné riziko. V prípade prevádzok totiž stále platia ďalšie protiepidemické opatrenia, ako je povinné nosenie respirátora či kapacitné obmedzenia. Navrhované opatrenia boli zo strany ÚVZ SR akceptované a zapracované do vyhlášok. "Prevádzkovateľov aj zákazníkov žiadame o dôsledné dodržiavanie platných opatrení," uzavrel ÚVZ SR.