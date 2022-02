Minister Lengvarský priblížil, kedy sa na Slovensku uvoľnia opatrenia proti koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 - Opatrenia proti šíreniu koronavírusu, aké ich poznáme v súčasnosti, by mali prestať platiť niekedy okolo marca. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.„Včera (v utorok - pozn. red.) bolo zasadnutie konzília aj za účasti premiéra. Bavili sme sa o období po vrchole omikronu. Okolo konca marca by sme mali byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom," povedal Lengvarský.