Prevádzky využívajú prázdniny na odstávky a celozávodné dovolenky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Letná sezóna sektor priemyslu nijak zásadne neovplyvňuje. Je však typická tým, že prevádzky využívajú letné prázdniny na odstávky a celozávodné dovolenky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Silvia Šeptáková.priblížila. Sezónnosť pociťujú niektoré sektory priemyslu skôr pred vianočnými sviatkami, keď sa napríklad elektronika vyrába v oveľa väčších objemoch ako po zvyšok roka.V súvislosti so zapojením absolventov duálneho vzdelávania do práce počas prázdnin uviedla, že je to individuálne.konštatovala.V horúčavách je možné upraviť aj pracovnú zmenu, posunúť začiatok pracovnej zmeny, prípadne pracovnú dobu skrátiť. Ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky.uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová Špániková.Celozávodné dovolenky využíva predovšetkým výrobný sektor.dodala.