Prevencia a kontroly v Číne boli úspešné, vstup povolili už aj zahraničným pracovníkom

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Relatívny úspech prevencie proti koronavírusu a kontrolné opatrenia v Číne umožnili uvoľnenie požiadaviek pre vstup do krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zahraničia.Od 28. septembra sa tak do Číny budú môcť vrátiť bez ďalších povolení zahraniční pracovníci s platným povoleným na pobyt aj ľudia prichádzajúci za rodinou.Zamestnanci zo zahraničia, ktorým v ostatných mesiacoch vypršala platnosť víz, zase môžu požiadať na konzulátoch a veľvyslanectvách o nové, uvádza tiež ministerstvo v stanovisku.V dôsledku pandémie koronavírusu Čína skôr počas roka zablokovala vstup pre všetkých cudzincov, ktorí nemajú špeciálne povolenia. Situácia sa ale stabilizuje. Zatiaľ však stále platí povinná karanténa po príchode do krajiny.