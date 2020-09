Matovič hrozí opatreniami z prvej vlny, ak budú ľudia nedisciplinovaní (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.9.2020 - Akékoľvek spoločenstvo sa v krízových situáciách musí spoliehať na spolupatričnosť ľudí, ktorí ho tvoria. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede premiér Igor Matovič (OĽaNO).Ako dodal, ľudia, ktorí vidia, že sa niekde nedodržiavajú protiepidemiologické opatrenia by mali kontaktovať regionálnych hygienikov. "Je tu 5,4 milióna ľudí, minimálne štyri milióny dospelých," povedal Matovič s tým, že takto má SR k dispozícii "milióny kontrolórov".V prípade, že sa podľa Matoviča opatrenia proti šíreniu pandémie nebudú dodržiavať, štát bude musieť pristúpiť k opatreniam z prvej vlny. "A tým stratíme všetci slobodu," dodal. Hygienici majú podľa predsedu vlády momentálne "kopu inej roboty", ako kontrolovať jednotlivé prevádzky."Každého jedného zodpovedného človeka z tohto miesta by som chcel poprosiť, aby, ak máte informácie, že niekto niekde nedodržiava pravidlá, v prvom rade sa ho pokúste upozorniť, aby ich dodržiaval, a po druhé, ak vedia, že to je systematicky, tak v tom prípade upozorniť políciu a regionálny úrad verejného zdravotníctva," povedal Matovič.