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09. septembra 2026
Prevenciu a ukončovanie bezdomovstva na Slovensku bude mať na starosti nová rada vlády
Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb. Prevenciou a ukončovaním bezdomovstva a bytovej núdze sa bude zaoberať nová rada vlády. ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb.
Prevenciou a ukončovaním bezdomovstva a bytovej núdze sa bude zaoberať nová rada vlády. Jej zriadenie na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní. Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb.
Potreba zriadenia poradného orgánu podľa materiálu z dielne ministerstva práce vychádza aj z identifikovaných nedostatkov, ktoré sú presnejšie definované v koncepciách vypracovaných rezortom práce.
„Kľúčovou bariérou je fragmentovaný systém, ktorý nezabezpečuje kontinuitu podpory od ulice až po cenovo dostupné nájomné bývanie, nedostatočne prepája sociálne služby s ponukou stabilného bývania, so zdravotnou starostlivosťou a službami zamestnanosti a vedie k dlhodobému zotrvávaniu osôb bez domova alebo osôb v inej krízovej situácii v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie,“ uviedlo ministerstvo práce.
Riešenie uvedených problémov pritom podľa rezortu presahuje jeho pôsobnosť a neformálna pracovná skupina, ktorá bola v minulosti zriadená, pre nedostatok kompetencií na riešenie prevencie a ukončovania bezdomovstva nestačí.
Rada vlády má byť odborným, poradným, koordinačným, konzultatívnym a iniciatívnym orgánom. Jeho náplňou bude koordinovať rezortné politiky a aktivity ústredných orgánov štátnej správy.
Podľa štatútu sa rada bude podieľať na príprave aj vyhodnocovaní plnenia Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva a jej akčných plánov. Jej úlohou bude okrem iného navrhovať a predkladať opatrenia v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovstva a bytovej núdze.
„Významným dôvodom predloženia návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze je aj skutočnosť, že predchádzanie a ukončovanie bezdomovstva je jednou z priorít verejných politík Európskej únie, či už v rámci Európskeho plánu pre cenovo dostupné bývanie, Návrhu Odporúčania Rady Európskej únie o vylúčení z bývania, ako aj v rámci prípravy nového programového obdobia rozpočtu Európskej únie,“ spresnil rezort práce.
Zdroj: SITA.sk - Prevenciu a ukončovanie bezdomovstva na Slovensku bude mať na starosti nová rada vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Prevenciou a ukončovaním bezdomovstva a bytovej núdze sa bude zaoberať nová rada vlády. Jej zriadenie na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní. Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb.
Potreba zriadenia poradného orgánu podľa materiálu z dielne ministerstva práce vychádza aj z identifikovaných nedostatkov, ktoré sú presnejšie definované v koncepciách vypracovaných rezortom práce.
Bariérou je fragmentovaný systém
„Kľúčovou bariérou je fragmentovaný systém, ktorý nezabezpečuje kontinuitu podpory od ulice až po cenovo dostupné nájomné bývanie, nedostatočne prepája sociálne služby s ponukou stabilného bývania, so zdravotnou starostlivosťou a službami zamestnanosti a vedie k dlhodobému zotrvávaniu osôb bez domova alebo osôb v inej krízovej situácii v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie,“ uviedlo ministerstvo práce.
Riešenie uvedených problémov pritom podľa rezortu presahuje jeho pôsobnosť a neformálna pracovná skupina, ktorá bola v minulosti zriadená, pre nedostatok kompetencií na riešenie prevencie a ukončovania bezdomovstva nestačí.
Koordinácia rezortných politík
Rada vlády má byť odborným, poradným, koordinačným, konzultatívnym a iniciatívnym orgánom. Jeho náplňou bude koordinovať rezortné politiky a aktivity ústredných orgánov štátnej správy.
Podľa štatútu sa rada bude podieľať na príprave aj vyhodnocovaní plnenia Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva a jej akčných plánov. Jej úlohou bude okrem iného navrhovať a predkladať opatrenia v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovstva a bytovej núdze.
„Významným dôvodom predloženia návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze je aj skutočnosť, že predchádzanie a ukončovanie bezdomovstva je jednou z priorít verejných politík Európskej únie, či už v rámci Európskeho plánu pre cenovo dostupné bývanie, Návrhu Odporúčania Rady Európskej únie o vylúčení z bývania, ako aj v rámci prípravy nového programového obdobia rozpočtu Európskej únie,“ spresnil rezort práce.
Zdroj: SITA.sk - Prevenciu a ukončovanie bezdomovstva na Slovensku bude mať na starosti nová rada vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
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