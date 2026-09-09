Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 9.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2026

Prevenciu a ukončovanie bezdomovstva na Slovensku bude mať na starosti nová rada vlády


Tagy: bezdomovectvo bytová núdza Vláda SR

Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb. Prevenciou a ukončovaním bezdomovstva a bytovej núdze sa bude zaoberať nová rada vlády. ...



Zdieľať
gettyimages 914007038 scaled 1 676x449 9.9.2026 (SITA.sk) - Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb.


Prevenciou a ukončovaním bezdomovstva a bytovej núdze sa bude zaoberať nová rada vlády. Jej zriadenie na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní. Bezdomovstvu a bytovej núdzi na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 čelí viac ako 71-tisíc osôb.

Potreba zriadenia poradného orgánu podľa materiálu z dielne ministerstva práce vychádza aj z identifikovaných nedostatkov, ktoré sú presnejšie definované v koncepciách vypracovaných rezortom práce.

Bariérou je fragmentovaný systém


„Kľúčovou bariérou je fragmentovaný systém, ktorý nezabezpečuje kontinuitu podpory od ulice až po cenovo dostupné nájomné bývanie, nedostatočne prepája sociálne služby s ponukou stabilného bývania, so zdravotnou starostlivosťou a službami zamestnanosti a vedie k dlhodobému zotrvávaniu osôb bez domova alebo osôb v inej krízovej situácii v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie,“ uviedlo ministerstvo práce.

Riešenie uvedených problémov pritom podľa rezortu presahuje jeho pôsobnosť a neformálna pracovná skupina, ktorá bola v minulosti zriadená, pre nedostatok kompetencií na riešenie prevencie a ukončovania bezdomovstva nestačí.

Koordinácia rezortných politík


Rada vlády má byť odborným, poradným, koordinačným, konzultatívnym a iniciatívnym orgánom. Jeho náplňou bude koordinovať rezortné politiky a aktivity ústredných orgánov štátnej správy.

Podľa štatútu sa rada bude podieľať na príprave aj vyhodnocovaní plnenia Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva a jej akčných plánov. Jej úlohou bude okrem iného navrhovať a predkladať opatrenia v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovstva a bytovej núdze.

„Významným dôvodom predloženia návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze je aj skutočnosť, že predchádzanie a ukončovanie bezdomovstva je jednou z priorít verejných politík Európskej únie, či už v rámci Európskeho plánu pre cenovo dostupné bývanie, Návrhu Odporúčania Rady Európskej únie o vylúčení z bývania, ako aj v rámci prípravy nového programového obdobia rozpočtu Európskej únie,“ spresnil rezort práce.


Zdroj: SITA.sk - Prevenciu a ukončovanie bezdomovstva na Slovensku bude mať na starosti nová rada vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezdomovectvo bytová núdza Vláda SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt
<< predchádzajúci článok
Veronika Cifrová Ostrihoňová: Vládni europoslanci sú v Bruseli bezmocní, ich vplyv končí natáčaním videí – ROZHOVOR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 