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09. septembra 2026
Veronika Cifrová Ostrihoňová: Vládni europoslanci sú v Bruseli bezmocní, ich vplyv končí natáčaním videí – ROZHOVOR
Miroslav Wlachovský debatuje v podcaste Okno do sveta s europoslankyňou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou o návykovosti sociálnych sietí, ich dopade predovšetkým na deti a možnostiach Európy určovať pravidlá pre ...
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Mnohí si to možno neuvedomujú, ale sociálne siete sú veľkou časťou skladačky toho, ako funguje daná krajina, ako funguje únia, ako vedia dezinformácie ovplyvňovať výsledky volieb, ako vedia ovplyvňovať krajinu, ako takú, konštatuje Veronika Cifrová Ostrihoňová.
Boj proti algoritmom a ochrana detí na internete
Považuje za dôležité, že sa otázky pôsobenia sociálnych sietí riešia na úrovni Európskej únie. „Pretože päťmiliónové Slovensko v boji s akýmkoľvek technologickým gigantom nemá potrebný výtlak.“ Európska legislatíva reprezentuje 450 miliónov ľudí, pripomína.
Téme minorít a zraniteľných skupín sa venovala už pred vstupom do politiky a ochrana zraniteľných skupín v digitálnom priestore sa venuje aj vo výboroch Europarlamentu.
Odmieta postoj, že digitálny priestor nemá byť regulovaný. Pripomína, že kým iné odvetvia regulujeme pre našu bezpečnosť, technologickí giganti mali dlho voľnú ruku.
Upozorňuje, že prevádzkovateľom sociálnych sietí, ide ako ktorémukoľvek inému podnikateľovi o zisk, nie o blaho ľudí. „Ale zatiaľ, čo napríklad k automobilovom alebo tabakovom priemysle chceš, aby tie auta boli vyrábané spôsobom, aby boli bezpečné, chceš, aby tie cigarety, ak ich teda máme mať na trhu, tak aby neboli do istého veku dostupné, aby sa eliminoval počet negatívnych látok, aby sa nefajčilo vnútri. Takže k tomuto priemyslu pristupujeme takto akože regulatívne, ale keď ide o technologický sektor a najmä sociálne siete, tak sme zrazu boli tak, že a veď to je internet, to nech sa tam deje, čo chce,“ kritizuje europoslankyňa doterajší prístup.
Osobitne upozorňuje na dopad závislosti na sociálnych sieťach na duševné zdravie detí. Podľa Ostrihoňovej riešenie spočíva v presadzovaní princípu „safety by design“ – teda bezpečnosti už pri samotnom návrhu platformy. Ako príklad úspešného tlaku uvádza miliardovú dohodu spoločnosti Meta v USA, na základe ktorej platformy pre mladistvých vypnú nočný prístup, skryjú počet lajkov a zrušia odporúčacie algoritmy v prospech chronologického zobrazovania príspevkov.
Europoslankyňa spolu s kolegami okamžite apelovala na Európsku komisiu, aby rovnaké štandardy platili aj pre európske deti. Zároveň poukazuje na pripravovaný európsky Zákon o digitálnej férovosti, ktorý má riešiť návykový dizajn sociálnych sietí či neoznačenú reklamu v influencer marketingu pre všetkých používateľov.
Spoločné európske nákupy liekov a zlyhania štátu
Ďalšou dôležitou oblasťou pôsobenia Ostrihoňovej je výbor pre zdravotníctvo. Hoci zdravotníctvo spadá pod kompetencie národných štátov, pandémia COVID-19 jasne ukázala výhody spoločného európskeho postupu.
Práve spoločný nákup vakcín zabezpečil, že sa k nim Slovensko dostalo rýchlo. Na rovnakom princípe stojí aj nový zákon o dostupnosti kritických liekov, ktorý má predchádzať ich výpadkom na trhu. Diskutéri sa dotkli aj smutného fenoménu, kedy slovenskí pacienti s ťažkými onkologickými diagnózami musia financovať svoju liečbu prostredníctvom verejných zbierok.
„Bohužiaľ to Donio funguje naozaj ako extra zdravotná poisťovňa,“ konštatuje Ostrihoňová. „Čo to hovorí o tom štáte, že musíte prosiť. 16 rokov mali na starosti zdravotníctvo, či to bol Smer, alebo to bola nejaká koaličná strana... A potom on povie, že zdravotníctvo nie je premiérska téma,“ vyjadrila sa kriticky s odkazom na vyhlásenia Roberta Fica. Zdôrazňuje, že túto reformnú domácu úlohu za Slovensko Európska únia neurobí.
Reálny vplyv v Európskom parlamente vs. prázdne videá na chodbách
Debata sa dotkla aj pôsobeniu zástupcov Slovenska v Európskom parlamente. Veronika Cifrová Ostrihoňová pripomenula realitu európskej politiky, kde rozhoduje zaradenie poslancov do silných politických frakcií. Kým Progresívne Slovensko pôsobí v stredovej frakcii Renew Europe a KDH má zastúpenie v najsilnejšej EPP, poslanci vládnych strán Smer a Hlas zostali úplne nezaradení.
„Smer nie je nikde, Hlas nie je nikde. Poslanci vládnej koalície sú nezaradenými poslancami čo... znamená, že nemajú žiaden dosah na nejaké funkcie vo výboroch, že nemajú takmer žiaden dosah na tvorbu legislatívy,“ vysvetľuje Ostrihoňová. Ich aktivita sa podľa nej obmedzuje len na symbolické stláčanie tlačidiel a marketing. „Môžu si natočiť videjka na chodbách EP alebo v uličkách Bruselu či Štrasburgu... ale tam ich vplyv končí. A teda oni nevybavia nič ani pre ich voličov,“ dodáva na margo nezaradených poslancov vládnych strán.
Miroslav Wlachovský zhodnotil, že pre suverenitu Slovenska je kľúčové byť reálnou súčasťou politických rodín a konštruktívnym partnerom pri európskom stole. Správanie vládnych predstaviteľov, ktorí narúšajú jednotu a udržiavajú neštandardné väzby s Moskvou, však dôveryhodnosť krajiny zásadne poškodzuje. Príkladom je aj nedávna kauza inštalácie ruských kamier na slovenských cestách, ktorú už v zahraničí vnímajú ako bezpečnostné riziko pre celú EÚ.
Je potrebné, aby si slovenská diplomacia uvedomila, že naši strategickí partneri sú v Európskej únii a nie v Kremli.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Ako bola cesta Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej od novinárčiny a mediálneho sveta do lavíc Európskeho parlamentu.
- Aké boli jej motivácie pre vstup do politiky.
- Ako jej pomáhajú vlastné skúsenosti zo sociálnych sietí.
- Ako sa líši čínsky TikTok od toho európskeho a aký obsah vidia mladí ľudia v Číne namiesto nebezpečných trendov.
- Aké katastrofálne dôsledky môže mať závislosť na sociálnych sieťach.
- Aké nástroje môže Európa použiť, aby donútila sociálne platformy zmeniť svoje algoritmy.
- Čo je to, ak to vyzerá ako ruská kamera, kráča ako ruská kamera, kváka ako ruská kamera.
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Zdroj: SITA.sk - Veronika Cifrová Ostrihoňová: Vládni europoslanci sú v Bruseli bezmocní, ich vplyv končí natáčaním videí – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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