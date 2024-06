Prevrátený autobus s českými turistami na Islande si vyžiadal aj vážne zranených (foto)

Rôzne zranenia

Prevrátený autobus

16.6.2024 (SITA.sk) - Niekoľko českých turistov sa zranilo pri nehode autobusu na Islande. Niektorí sú vážne zranení a zostávajú v nemocnici, potvrdila v nedeľu pre portál Novinky.cz hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Mariana Wernerová.Nehoda sa stala ešte v piatok v oblasti Akureyri na severe ostrova. V autobuse cestovnej kancelárie Adventura bolo 20 českých turistov a dvaja českí vodiči.Wernerová vysvetlila, že deväť zranených zostáva v nemocniciach v Akureyri a Reykjavíku a zvyšok sa chystá späť do Česka. Riaditeľ CK Adventura Petr Novotný upresnil, že do dvoch nemocníc previezli 12 ľudí so zraneniami rôznej závažnosti.O havárii informoval v sobotu islandský portál Iceland Review. Uviedol, že autobus sa na ceste medzi Akureyri a Skagaströn okolo 17:00 miestneho času prevrátil.Väčšinu zranených previezli do nemocnice v Akureyri, no piatich najvážnejšie zranených previezli letecky do Reykjavíku. Pravdepodobnou príčinou incidentu je roztopený asfalt.