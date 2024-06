Úrad vlády má mať iné priority, ako komentovať humoristicko-satirické relácie, tvrdí Šimečka

Dvojaký meter

Doživotná renta

16.6.2024 (SITA.sk) - Je dôležité vrátiť sa k pluralite názorov, a nie ako teraz, že iný názor je dezinformácia. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák v televízii TA3 v relácii V politike ako reakciu na vystúpenie na Úrade vlády k nenávistným prejavom v médiach.Dodal, že pokiaľ sa nezbavíme dvojakého metra, tak sa spoločnosť neposunie. Oponent v relácii predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že Úrad vlády SR má mať iné priority, ako komentovať humoristicko-satirické relácie v jednom denníku. „Ale veď na Slovensku platia zákony. Je tu ústavné právo na vyjadrovanie sa. Sám človek predsa zhodnotí, či to berie alebo nie. A či to novinár povedal ako súčasť svojej práce," doplnil diskusiu moderátor.„Jasne sme napríklad hovorili o novele Testného zákona. Myslím si, že sme mali preto dobrý dôvod protestovať. My len varujeme, čo je na tom zlé,“ uviedol ako príklad Šimečka a poukázal na zákon lex-atentát, ktorý rieši aj protesty. Podľa Šimečku tento zákon vo všeobecnej rovine rieši všetko možné, len nie atentát.„Nerozumiem doživotnej rente, ako keby ste si robili výhody len pre seba. My ešte nevieme, ako mohlo k atentátu dôjsť? Nevieme výsledok vyšetrovania a už navrhujeme legislatívne zmeny. Hovoríte, že všetko bolo v poriadku. Ale až po vyšetrení pristúpme ku konkrétnym krokom. A nie teraz v skrátenom legislatívnom konaní idete prijať zákon,“ uviedol Šimečka. Dodal, že podľa neho v tomto zákone je právo na zhromaždenie na hrane s ústavou. „De facto ste zakázali protesty na Hodžovom námestí. Pri obydliach s tým principiálne súhlasíme. Len niektoré pasáže nie sú jasné. A môžu sa možno zneužívať,“ doplnil Šimečka.Podľa Kaliňáka bude zákon lex-atentát prijímaný skrátene, lebo bol atentát a je tu značné riziko. „Do zákona sme dali veci, ktoré sú problematické. Budeme predsa o nich diskutovať v septembri. Vy predsa máte právo sa zhromaždiť. Ale ak chce niekto protestovať, musíme zabezpečiť, aby im protest nikto nerušil. Od námestí prišla radikalizácia. Právo na zhromaždenie je predsa definované, ale nie je definované o mieste zhromaždenia. Sme pripravený debatovať o tom, protestujme pred ministerstvom, ale súkromný život ochráňme,“ reagoval Kaliňák.