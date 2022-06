Prevzatím koncoročných vysvedčení sa začínajú žiakom letné prázdniny

Školské brány sa pre približne 708.000 žiakov v školskom roku 2021/2022, ktorý opäť poznačila pandémia ochorenia COVID-19, otvoria naposledy vo štvrtok. Od piatka 1. júla sa pre 468.540 žiakov základných, 25.078 žiakov špeciálnych základných škôl, viac ako 208.000 žiakov stredných škôl v dennom aj externom štúdiu a 6098 školákov špeciálnych stredných škôl začínajú letné prázdniny. Po prvý raz si domov prinesie koncoročné vysvedčenie aj vyše 58.000 prváčikov.





Oddych čaká aj viac ako 52.000 učiteľov základných a stredných škôl, ktorí pracujú v školách na plný úväzok a 10.660 s kratším úväzkom. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyučovanie v školskom roku 2022/2023 sa začne v pondelok 5. septembra.Najviac vysvedčení rozdajú v základných školách na Školskej ulici v Stupave (1317 žiakov), Jarovniciach (1177 žiakov) a v Základnej škole M. Bela v Šamoríne, ktorú navštevuje 1093 žiakov. Ide o najväčšie základné školy na Slovensku, čo sa týka počtu žiakov. V prípade stredných škôl sa medzi najväčšie zaraďuje Gymnázium na Bilíkovej ulici v bratislavskej Dúbravke, ktoré navštevuje 1120 žiakov.Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime.Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin v rámci takzvaných letných škôl. Tie sa uskutočnia v termíne od 11. júla do 26. augusta. Hlavným cieľom je podpora škôl pri organizácii aktivít na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.