Prezident A. Kiska rozdelil svoj plat desiatim rodinám v núdzi

Na archívnej snímke slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Desať rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, dostalo od prezidenta SR Andreja Kisku po 491,20 eura. Rozdelil im svoj septembrový plat. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta.Peniaze majú pomôcť pacientovi so svalovou dystrofiou, ktorého zdravotný stav sa zhoršil tak, že nevládze chodiť ani s barlami. S manželkou pritom majú tri školopovinné deti. Ďalšia časť platu išla zdravotne postihnutým manželom.Adresátkou pomoci je tiež matka štyroch detí, ktorú otec jej dvoch mladších detí psychicky týral. Momentálne žije so všetkými štyrmi deťmi u svojich rodičov v menšom byte, navyše má zdravotné problémy. Prezident poslal časť svojho platu vdove na invalidnom dôchodku, ktorá má v náhradnej starostlivosti osemročného vnuka.Prezident sa rozhodol pomôcť aj matke štyroch detí, ktorá po smrti muža nemá dostatok financií ani na kúrenie, a vdove, ktorá sa stará o dospelého syna odkázaného na prístroje. Ďalšiu časť platu dostala trojčlenná rodina s ťažko chorou matkou.Zvyšná časť platu pomôže rodinám pacientov s onkologickými ochoreniami: mužovi s 1,5-ročnou dcérkou, slobodnej matke dvoch detí a tiež vdove, ktorá sa stará o tri deti, pričom jedno z nich musí ísť pre onkologické ochorenie na operáciu do zahraničia.Prezident vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Robí tak každý mesiac.