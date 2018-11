Telefonovanie a SMS do zahraničia v rámci EÚ zlacnie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 14. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa po roamingových poplatkoch sústredí aj na volania do zahraničia v rámci Únie. Brusel tak skoncuje s vysokými cenami telefonovania z vlastnej krajiny do iného štátu EÚ.Európsky parlament dnes schválil zodpovedajúcu legislatívu, podľa ktorej cena za minútu telefonovania z domáceho štátu do inej krajiny Únie - a je jedno či z mobilu alebo pevnej linky - bude maximálne 19 centov. SMS bude môcť stáť maximálne 6 centov. Nové cenové stropy by mali platiť od 15. mája 2019. Ešte ich však formálne musí schváliť Rada EÚ.Už v lete 2017 boli odstránené takzvané roamingové poplatky v rámci EÚ za volanie zo zahraničia. Táto legislatíva sa však netýkala telefonátov z domácich sietí do iného štátu EÚ, čo kritizovali zväzy na ochranu spotrebiteľov. Tak sa mohlo stať, že ľudia volali z mobilu z dovolenky domov za nižšiu cenu než zo Slovenska na zahraničné čísla v rámci EÚ.Nová legislatíva okrem zastropovanie cien zahŕňa aj stimuly, ktoré majú podporiť výstavbu rýchleho internetu. Balík tiež počíta s tým, že do roku 2020 by mali byť k dispozícii frekvencie pre siete piatej generácie (5G).