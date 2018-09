Prezident A. Kiska s delegáciou odcestuje v pondelok do USA

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - KP SR/ Marián Garaj Foto: TASR - KP SR/ Marián Garaj

Bratislava 21. septembra (TASR) - Prezident Andrej Kiska v pondelok (24.9.) odcestuje na 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. V New Yorku vystúpi aj na podujatí "Forbes 100 + 100 Years of Innovation“ a stretne sa so zástupcami slovenských, českých a amerických firiem. Jeho pracovná cesta bude pokračovať v Chicagu. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.Na Valnom zhromaždení OSN Kiska vystúpi vo všeobecnej rozprave a absolvuje rokovania s generálnym tajomníkom OSN a ďalšími partnermi. V Chicagu prezident navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.Súčasťou delegácie prezidenta bude minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister životného prostredia SR László Sólymos a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Na pracovnej ceste bude Andreja Kisku sprevádzať aj skupina slovenských podnikateľov.