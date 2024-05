Prezident Biden povolil, aby Ukrajina útočila americkými zbraňami na ciele v Rusku

Postoj USA sa nezmenil

Prekvapivá ruská ofenzíva

31.5.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden povolil, aby Ukrajina používala zbrane dodané zo Spojených štátov na útoky na ciele v Rusku. To však len v blízkosti Charkovskej oblasti . Uviedli to nemenovaní americkí predstavitelia.Jeden pre BBC News povedal, že jeho tímu nariadil, aby zabezpečil, že Ukrajina bude schopná použiť americké zbrane na to, aby „zaútočila na ruské sily, ktoré ich zasiahli alebo sa ich chystali zasiahnuť".Zároveň poznamenal, že postoj USA zakazujúci používanie systémov ATACMS alebo rakiet dlhého doletu na ruské územie sa nezmenil.Jeden z predstaviteľov sa pre amerického vysielateľa CBS vyjadril aj na margo ukrajinských útokov voči ruským lietadlám. „Nikdy sme im nepovedali, že nemôžu zostreliť ruské lietadlo nad ruskou pôdou, ktoré sa chystá na nich zaútočiť," povedal.Po tom, ako Rusko začiatkom mesiaca spustilo prekvapivú ofenzívu v ukrajinskej Charkovskej oblasti a dosiahlo tam isté zisky, sa viacero západných predstaviteľov vyjadrilo za uvoľnenie obmedzení na používanie západných zbraní na útoky na ruskom území. Tieto uvoľnenia dosiaľ brzdili aj obavy z možnej eskalácie konfliktu.