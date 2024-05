Trumpa uznali vinným v procese o platbách za mlčanie, rozhodnutie nazval hanebným

Trest oznámia 11. júla

Právny tím chystá odvolanie

31.5.2024 (SITA.sk) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uznali vinným z falšovania obchodných záznamov. Porota na manhattanskom súde v rámci procesu v prípade platieb za mlčanie, aby pred voľbami v roku 2016 zatajil sexuálny škandál, po dvoch dňoch rozvažovania rozhodla, že je vinný vo všetkých 34 bodoch obžaloby.Je to po prvý raz v histórii USA, čo niekdajšiu hlavu štátu usvedčili z trestného činu. Informuje o tom spravodajský portál CNN. Sudca stanovil pojednávanie, na ktorom oznámi trest, na 11. júla. Trest by mohol zahŕňať väzenie alebo podmienku.Prokurátori obvinili Trumpa z účasti na nezákonnom sprisahaní s cieľom podkopať integritu prezidentských volieb v roku 2016 a nezákonného plánu na potlačenie negatívnych informácií, ktorý zahŕňal zatajenie platby za mlčanie pornoherečke.Trump nazval rozhodnutie poroty „hanebným“ a povedal, že „skutočný verdikt“ príde 5. novembra počas prezidentských volieb. Jeho právny tím sa chystá odvolať.Prezident Joe Biden na sociálnej sieti uviedol, že jeho rival v tohtoročnom volebnom súboji môže byť porazený iba pri volebnej urne.Usvedčenie bývalého prezidenta alebo popredného kandidáta strany do prezidentských volieb je bezprecedentné. Trump, ktorý je predpokladaným nominantom Republikánskej strany v nadchádzajúcich voľbách, však môže stále kandidovať.