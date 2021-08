Prezident Bolsonaro vidí svoju budúcnosť jasne. Buď ho zatknú, zabijú alebo znovuzvolia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro má tri alternatívy pre svoju budúcnosť. Buď ho zatknú, zabijú alebo znova vyhrá v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať na budúci rok. V sobotu to povedal počas stretnutia s náboženskými lídrami. Ako však dodal, neexistuje šanca, že skončí za mrežami, pretože „nikto na Zemi mi nebude hroziť“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Pravicovo-populistický prezident, ktorý v roku 2018 prežil pobodanie počas kampane, dúfa v znovuzvolenie v budúcoročných voľbách, no v prieskumoch verejnej mienky sa umiestňuje za bývalým ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom Bolsonaro sa v súčasnosti ostro sporí s brazílskym súdnictvom a volebnými orgánmi. Šesťdesiatšesťročný politik spochybňuje elektronický volebný systém krajiny a hrozí, že výsledky budúcoročných volieb neprijme. Predseda brazílskeho volebného tribunálu v stredu trval na tom, že so systémom nie je žiadny problém.Na stretnutí s náboženskými lídrami však Bolsonaro odmietol ustúpiť od svojej kritiky. „Máme prezidenta, ktorý netúži ani nevyvoláva roztržku, ale všetko má v živote svoje hranice. Nemôžem s tým ďalej žiť,“ povedal Bolsonaro. Zároveň duchovných vyzval, aby sa 7. septembra pridali k plánovaným demonštráciám na jeho podporu.