Česko nepočíta so zatváraním obchodov a škôl ani v najhoršom scenári vývoja epidemickej situácie

Rozhodujúci mesiac bude podľa neho september, keď sa deti vrátia do škôl, ale neočakáva, že tohtoročná jeseň bude taká vážna ako pred rokom. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Ministerstvo zdravotníctva s návratom žiakov do škôl ráta s plošným testovaním. To by sa malo uskutočniť tri razy - 1., 6., a 9. septembra. „Prípadov, že sa deti neotestujú bude minimum. Neočakávam, že to budú desiatky percent,“ skonštatoval minister.V polovici septembra by podľa Vojtěcha mali v Česku začať aj s preočkovaním rizikových skupín ľudí treťou dávkou vakcíny po ôsmich mesiacoch od očkovania. Preočkovávať budú mRNA vakcínami, takéto očkovacie látky vyrábajú spoločnosť Moderna a koncern Pfizer BioNTech . Do rizikových skupín patria chronicky chorí a ľudia vo veku nad 65 rokov.Minister tiež ráta s nosením respirátorov v interiéroch minimálne do októbra. Potom toto pravidlo podľa jeho slov prehodnotia.