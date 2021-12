Prezident Duda vetoval kontroverzný mediálny zákon, momentálne nie je nevyhnutný

Zákon nie je nevyhnutný

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda sa rozhodol vetovať kontroverzný mediálny zákon , ktorý by prinútil americkú spoločnosť Discovery Inc. predať svoj podiel v najväčšej poľskej súkromnej televíznej sieti TVN.Ako v pondelok vysvetlil, zákon je u mnohých Poliakov nepopulárny a tiež by poškodil reputácii Poľska ako miestu pre podnikanie.Duda sa vyjadril, že v zásade súhlasí s tým, že krajiny by mali obmedziť zahraničné vlastníctvo v mediálnych spoločnostiach, pričom podotkol že mnohé ďalšie demokratické krajiny vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka majú takúto legislatívu.Zároveň však povedal, že v tomto prípade by zákon poškodil podniku, ktorý už legálne v Poľsku funguje. Podpísanie legislatívy by podľa neho stále Poľsko miliardy dolárov. Ako tiež povedal, že má podobný názor ako mnoho Poliakov, a to že zákon momentálne nie je nevyhnutný.Navrhovaný zákon, ktorý schválila dolná komora parlamentu, mal zabrániť neeurópskym vlastníkom držať kontrolné podiely v poľských mediálnych spoločnostiach, čo vládni lídri odôvodňujú národnou bezpečnosťou. V praxi by to zasiahlo jedinú spoločnosť - Discovery Inc.To by prinútilo amerického vlastníka najväčšej poľskej súkromnej televíznej siete TVN predať väčšinu alebo dokonca všetky svoje poľské podiely. Podľa mnohých Poliakov je to snaha vládnej strany Právo a spravodlivosť o umlčanie vysielateľa, ktorý vysiela nezávislé a často kritické spravodajstvo.Na podporu televízie sa po schválení návrhu v Poľsku konali aj masové protesty. Discovery zase pohrozila, že Poľsko zažaluje na medzinárodnom arbitrážnom súde.